Медовик из грибов и мясо косуль: рестораторы хотят прославить курганскую кухню уникальными рецептами

05 июля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Рестораторы повезут «гастроужины» с блюдами из курганской кухни в другие регионы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский ресторатор Марк Воробейчик вместе с командой создали проект «Зауральская кухня» и собрали рецепты со всей области, чтобы познакомить с местной кухней туристов из других городов и стран. Они будут готовить торт «Медовик» с белыми грибами и строганину из мяса косули. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил автор и идейный вдохновитель проекта. «В первую очередь, это проект про уникальную и сытную еду. Во вторую — про историю нашей области, которая формировалась на стыке Востока и Запада. Поэтому мы нашли много рецептов, которыми хотим поделиться. Если говорить в целом — это проект про любовь к нашему региону, традициям и вкусной еде. Потом будем продвигать Курганскую область в других городах», — рассказал URA.RU автор проекта Воробейчик. Бренд-шеф проекта Максим Пустуев рассказал журналисту, что в блюдах, которые готовились в регионе несколько столетий, часто используются крупы, мясо животных и птиц. В частности, отмечают мясо косули, которым славится Курганская область. Со слов команды проекта, ранее за ними приезжали охотиться даже из Германии. Рецепты, как рассказывают авторы проекта, удалось собрать от родственников, охотников и рыбаков. Пустуев отмечает, в задачи проекта входит показать характерные для региона рецепты в современном прочтении. «Раньше пища была тяжелой. Мы же хотим сделать такую еду доступной и понятной современным курганцам», — делятся с URA.RU авторы проекта. Воробейчик рассказал URA.RU, что презентация проекта пройдет 15 июля на гастроужине. По информации с сайта проекта, курганцев познакомят с такими блюдами, как сагудай (нарезная свежая рыба с луком и уксусом) из сырка с добавлением масла из крыжовника и строганиной из мяса косули. Также участникам гастроужина предложат на второе бычье сердце с кровью из брусники и грудку подворной утки с облепиховым соусом. Основным блюдом станет камаганский карась в соляном панцире. В качестве десерта курганцам подадут медовик с кремом из белых грибов и щавелевым желе. После презентации проект планируют выводить на общероссийский уровень. Со слов ресторатора Марка Воробейчика, это планируется для того, чтобы продвигать Курганскую область. В планах у авторов проекта начать проводить выездные гастроужины с блюдами из «Зауральской кухни» в другие города. Автором и идейным вдохновителем «Зауральской кухни» стал Марк Воробейчик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Готовить для курганцев на гастроужине будет шеф-повар Максим Пустуев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский ресторатор Марк Воробейчик вместе с командой создали проект «Зауральская кухня» и собрали рецепты со всей области, чтобы познакомить с местной кухней туристов из других городов и стран. Они будут готовить торт «Медовик» с белыми грибами и строганину из мяса косули. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил автор и идейный вдохновитель проекта. «В первую очередь, это проект про уникальную и сытную еду. Во вторую — про историю нашей области, которая формировалась на стыке Востока и Запада. Поэтому мы нашли много рецептов, которыми хотим поделиться. Если говорить в целом — это проект про любовь к нашему региону, традициям и вкусной еде. Потом будем продвигать Курганскую область в других городах», — рассказал URA.RU автор проекта Воробейчик. Бренд-шеф проекта Максим Пустуев рассказал журналисту, что в блюдах, которые готовились в регионе несколько столетий, часто используются крупы, мясо животных и птиц. В частности, отмечают мясо косули, которым славится Курганская область. Со слов команды проекта, ранее за ними приезжали охотиться даже из Германии. Рецепты, как рассказывают авторы проекта, удалось собрать от родственников, охотников и рыбаков. Пустуев отмечает, в задачи проекта входит показать характерные для региона рецепты в современном прочтении. «Раньше пища была тяжелой. Мы же хотим сделать такую еду доступной и понятной современным курганцам», — делятся с URA.RU авторы проекта. Воробейчик рассказал URA.RU, что презентация проекта пройдет 15 июля на гастроужине. По информации с сайта проекта, курганцев познакомят с такими блюдами, как сагудай (нарезная свежая рыба с луком и уксусом) из сырка с добавлением масла из крыжовника и строганиной из мяса косули. Также участникам гастроужина предложат на второе бычье сердце с кровью из брусники и грудку подворной утки с облепиховым соусом. Основным блюдом станет камаганский карась в соляном панцире. В качестве десерта курганцам подадут медовик с кремом из белых грибов и щавелевым желе. После презентации проект планируют выводить на общероссийский уровень. Со слов ресторатора Марка Воробейчика, это планируется для того, чтобы продвигать Курганскую область. В планах у авторов проекта начать проводить выездные гастроужины с блюдами из «Зауральской кухни» в другие города.