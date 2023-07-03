Эдгард Запашный подключил губернатора Махонина к проверке ЧП в гостинице пермского цирка. Видео

04 июля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Эдгард Запашный назвал все случившееся «бандитской разборкой» Фото: Московец Илья © URA.RU В ситуацию с избиением в цирковой гостинице Перми дрессировщика Игоря Корчагина сотрудниками ЧОП вмешался генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. В своем telegram-канале он назвал все случившееся «бандитской разборкой» и выложил видеозапись, которая якобы была сделана во время избиения. По словам Запашного, он также позвонил губернатору Дмитрию Махонину, который сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. «В ночь с воскресенья на понедельник прибывшая по неизвестным причинам в гостиницу пермского цирка ГБР устроила бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов. В результате их действий дрессировщик Игорь Корчагин получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу. По моей инициативе состоялся телефонный разговор с губернатором Дмитрием Махониным. Губернатор заверил меня, что держит ситуацию на личном контроле и уже заведено уголовное дело», — написал Запашный в своем telegram-канале. Запашный добавил, что Росгосцирк направил в Пермь делегацию для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему артисту. Также по факту случившегося проводят проверку в полиции. «В отделе полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) управления МВД России по городу Перми по факту причинения мужчине вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ситуацию с избиением в цирковой гостинице Перми дрессировщика Игоря Корчагина сотрудниками ЧОП вмешался генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. В своем telegram-канале он назвал все случившееся «бандитской разборкой» и выложил видеозапись, которая якобы была сделана во время избиения. По словам Запашного, он также позвонил губернатору Дмитрию Махонину, который сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. «В ночь с воскресенья на понедельник прибывшая по неизвестным причинам в гостиницу пермского цирка ГБР устроила бандитскую разборку с применением перцовых баллончиков, дубинок и травматических пистолетов. В результате их действий дрессировщик Игорь Корчагин получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу. По моей инициативе состоялся телефонный разговор с губернатором Дмитрием Махониным. Губернатор заверил меня, что держит ситуацию на личном контроле и уже заведено уголовное дело», — написал Запашный в своем telegram-канале. Запашный добавил, что Росгосцирк направил в Пермь делегацию для дальнейших разбирательств и оказания всесторонней помощи пострадавшему артисту. Также по факту случившегося проводят проверку в полиции. «В отделе полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) управления МВД России по городу Перми по факту причинения мужчине вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.