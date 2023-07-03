В Свердловской области женщин спасут от безработицы

В каждом центре занятости Свердловской области откроется женское объединение

04 июля 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

В свердловских центрах занятости откроются «Женские клубы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во всех центрах занятости Свердловской области откроются «Женские клубы», направленные на развитие трудового потенциала женщин. На Среднем Урале уже активно работают 20 подобных организаций при центрах занятости. Об этом рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова. «Женский клуб» является добровольным неформальным объединением, созданным с целью развития трудового потенциала женщин, работающим при центрах занятости населения. Это некоммерческие сообщества, в основе которых лежат взаимная поддержка и помощь женщинам. «Всего в Свердловской области 41 центр занятости, к концу лета мы сформируем инициативу на создание в каждом „Женского клуба“, сейчас их 20. В настоящее время наши центры занятости обслуживают все 94 муниципальных образования. В каждом муниципалитете будет создана определенная ячейка (женский клуб), которая будет координироваться определенным центром занятости», — сказала Наталия Бордюгова в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, женское движение существует и существовало везде. «Сейчас мы объединяем все усилия общественных и государственных организаций», — добавила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале по итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы составил 3,2%. Этот показатель на 0,5% меньше по сравнению с 2021 годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во всех центрах занятости Свердловской области откроются «Женские клубы», направленные на развитие трудового потенциала женщин. На Среднем Урале уже активно работают 20 подобных организаций при центрах занятости. Об этом рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова. «Женский клуб» является добровольным неформальным объединением, созданным с целью развития трудового потенциала женщин, работающим при центрах занятости населения. Это некоммерческие сообщества, в основе которых лежат взаимная поддержка и помощь женщинам. «Всего в Свердловской области 41 центр занятости, к концу лета мы сформируем инициативу на создание в каждом „Женского клуба“, сейчас их 20. В настоящее время наши центры занятости обслуживают все 94 муниципальных образования. В каждом муниципалитете будет создана определенная ячейка (женский клуб), которая будет координироваться определенным центром занятости», — сказала Наталия Бордюгова в ходе пресс-конференции ТАСС. По ее словам, женское движение существует и существовало везде. «Сейчас мы объединяем все усилия общественных и государственных организаций», — добавила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что на Среднем Урале по итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы составил 3,2%. Этот показатель на 0,5% меньше по сравнению с 2021 годом.