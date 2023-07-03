Курганцам придется запасаться водой
В шести микрорайонах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз», в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Криволапова, 26 без ХВС (холодное водоснабжение — прим. URA.RU) остались микрорайоны Кургана. Работает бригада компании», — указано в посте организации.
Без воды остались следующие микрорайоны:
- микрорайон Увал,
- микрорайон Керамзитный,
- микрорайон Глинки,
- микрорайон Затобольный,
- микрорайон Утяк,
- микрорайон Теплый стан
Ранее URA.RU писало, что в Кургане микрорайон полностью остался без воды. Это произошло из-за аварии на водопроводе.
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