03 июля 2023

Шесть микрорайонов в Кургане остались без воды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Курганцам придется запасаться водой Фото:

В шести микрорайонах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз», в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Криволапова, 26 без ХВС (холодное водоснабжение — прим. URA.RU) остались микрорайоны Кургана. Работает бригада компании», — указано в посте организации.

Без воды остались следующие микрорайоны:

  • микрорайон Увал,
  • микрорайон Керамзитный,
  • микрорайон Глинки,
  • микрорайон Затобольный,
  • микрорайон Утяк,
  • микрорайон Теплый стан

Ранее URA.RU писало, что в Кургане микрорайон полностью остался без воды. Это произошло из-за аварии на водопроводе.

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В шести микрорайонах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз», в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Криволапова, 26 без ХВС (холодное водоснабжение — прим. URA.RU) остались микрорайоны Кургана. Работает бригада компании», — указано в посте организации. Без воды остались следующие микрорайоны: Ранее URA.RU писало, что в Кургане микрорайон полностью остался без воды. Это произошло из-за аварии на водопроводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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