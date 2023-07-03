Шесть микрорайонов в Кургане остались без воды. Список

04 июля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Курганцам придется запасаться водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В шести микрорайонах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз», в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Криволапова, 26 без ХВС (холодное водоснабжение — прим. URA.RU) остались микрорайоны Кургана. Работает бригада компании», — указано в посте организации. Без воды остались следующие микрорайоны: микрорайон Увал,

микрорайон Керамзитный,

микрорайон Глинки,

микрорайон Затобольный,

микрорайон Утяк,

микрорайон Теплый стан Ранее URA.RU писало, что в Кургане микрорайон полностью остался без воды. Это произошло из-за аварии на водопроводе.

В шести микрорайонах Кургана отключили холодную воду. Об этом сообщается в группе «АО Водный Союз», в социальной сети «ВКонтакте». «В связи с устранением аварии на водопроводе по адресу: улица Криволапова, 26 без ХВС (холодное водоснабжение — прим. URA.RU) остались микрорайоны Кургана. Работает бригада компании», — указано в посте организации. Без воды остались следующие микрорайоны: Ранее URA.RU писало, что в Кургане микрорайон полностью остался без воды. Это произошло из-за аварии на водопроводе.