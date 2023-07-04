Жители ХМАО и ЯНАО начали массово переезжать в Тюмень

04 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Треть сделок по продаже тюменской недвижимости приходится на жителей ХМАО и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов начали скупать квартиры в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе. При этом, по его словам, в 2022 году жители северных округов практически полностью потеряли интерес к тюменской недвижимости. «Спрос на жилье в Тюмени начал резко расти с наступлением лета. Можно сказать, что жители ХМАО и ЯНАО буквально скупают квартиры в Тюмени. В основном, северян интересует жилье эконом-класса. Но некоторые приобретают и „элитку“. При этом, в прошлом году, югорчане и ямальцы практически перестали покупать недвижимость в Тюмени. Там очень большой провал был», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе тюменской строительной компании «Меридиан» косвенно подтвердили информацию источника URA.RU. «В ГК „Меридиан“ наблюдается рост клиентов из северных округов. В первом квартале 2023 года на все сделки по продаже недвижимости в новостройках приходилось 32,4% северян. Во втором квартале текущего года — уже 34%», — пояснили агентству в ГК «Меридиан». Ранее агентство писало о том, что в Тюмени был достигнут исторический максимум по количеству предложений на рынке новостроек. При этом, по данным на май 2023 года, средняя стоимость квадратного метра на тюменском рынке недвижимости составила 111 740 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов начали скупать квартиры в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе. При этом, по его словам, в 2022 году жители северных округов практически полностью потеряли интерес к тюменской недвижимости. «Спрос на жилье в Тюмени начал резко расти с наступлением лета. Можно сказать, что жители ХМАО и ЯНАО буквально скупают квартиры в Тюмени. В основном, северян интересует жилье эконом-класса. Но некоторые приобретают и „элитку“. При этом, в прошлом году, югорчане и ямальцы практически перестали покупать недвижимость в Тюмени. Там очень большой провал был», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе тюменской строительной компании «Меридиан» косвенно подтвердили информацию источника URA.RU. «В ГК „Меридиан“ наблюдается рост клиентов из северных округов. В первом квартале 2023 года на все сделки по продаже недвижимости в новостройках приходилось 32,4% северян. Во втором квартале текущего года — уже 34%», — пояснили агентству в ГК «Меридиан». Ранее агентство писало о том, что в Тюмени был достигнут исторический максимум по количеству предложений на рынке новостроек. При этом, по данным на май 2023 года, средняя стоимость квадратного метра на тюменском рынке недвижимости составила 111 740 рублей.