Пострадавший в драке с Понасенковым* все еще в коме

Состояние Олега Диброва, по мнению врачей, оценивается как критическое. Он продолжает находиться в коматозном состоянии после драки с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом).
«Пострадавший во время драки с Понасенковым до сих пор находится в коме», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что Дибров полностью дезориентирован и реагирует только на раздражители. Прогнозы докторов отрицательные, и шансы на его выживание крайне малы. Тем не менее медики продолжают бороться за его жизнь, сообщили в telegram-канале.
Ранее, по информации telegram-канала Baza, мужчина, который потерял сознание после драки с Евгением Понасенковым находится в коматозном состоянии. Его состояние оценивается как тяжелое.
*Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.