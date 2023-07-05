Пострадавший в драке с Понасенковым* все еще в коме 05 июля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 + Олег Дибров по-прежнему находится в коме, пишет «112» Фото: Анна Майорова © URA.RU Состояние Олега Диброва, по мнению врачей, оценивается как критическое. Он продолжает находиться в коматозном состоянии после драки с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом). «Пострадавший во время драки с Понасенковым до сих пор находится в коме», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что Дибров полностью дезориентирован и реагирует только на раздражители. Прогнозы докторов отрицательные, и шансы на его выживание крайне малы. Тем не менее медики продолжают бороться за его жизнь, сообщили в telegram-канале. Ранее, по информации telegram-канала Baza, мужчина, который потерял сознание после драки с Евгением Понасенковым находится в коматозном состоянии. Его состояние оценивается как тяжелое. *Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента Состояние Олега Диброва, по мнению врачей, оценивается как критическое. Он продолжает находиться в коматозном состоянии после драки с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом). «Пострадавший во время драки с Понасенковым до сих пор находится в коме», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что Дибров полностью дезориентирован и реагирует только на раздражители. Прогнозы докторов отрицательные, и шансы на его выживание крайне малы. Тем не менее медики продолжают бороться за его жизнь, сообщили в telegram-канале. Ранее, по информации telegram-канала Baza, мужчина, который потерял сознание после драки с Евгением Понасенковым находится в коматозном состоянии. Его состояние оценивается как тяжелое. *Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям