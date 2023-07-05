Пострадавший в драке с Понасенковым* все еще в коме

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Олег Дибров по-прежнему находится в коме, пишет «112» Фото:

Состояние Олега Диброва, по мнению врачей, оценивается как критическое. Он продолжает находиться в коматозном состоянии после драки с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом).

«Пострадавший во время драки с Понасенковым до сих пор находится в коме», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что Дибров полностью дезориентирован и реагирует только на раздражители. Прогнозы докторов отрицательные, и шансы на его выживание крайне малы. Тем не менее медики продолжают бороться за его жизнь, сообщили в telegram-канале.

Ранее, по информации telegram-канала Baza, мужчина, который потерял сознание после драки с Евгением Понасенковым находится в коматозном состоянии. Его состояние оценивается как тяжелое.

*Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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Состояние Олега Диброва, по мнению врачей, оценивается как критическое. Он продолжает находиться в коматозном состоянии после драки с блогером Евгением Понасенковым (признан в РФ иноагентом). «Пострадавший во время драки с Понасенковым до сих пор находится в коме», — передает telegram-канал «112». Там добавили, что Дибров полностью дезориентирован и реагирует только на раздражители. Прогнозы докторов отрицательные, и шансы на его выживание крайне малы. Тем не менее медики продолжают бороться за его жизнь, сообщили в telegram-канале. Ранее, по информации telegram-канала Baza, мужчина, который потерял сознание после драки с Евгением Понасенковым находится в коматозном состоянии. Его состояние оценивается как тяжелое. *Евгений Понасенков решением Минюста РФ внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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