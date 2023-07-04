В Тюмени жаркая погода продержится вплоть до 11 июля. Минимальные значения будут ночью 8 июля, когда температура опустится до +15 градусов. Пиковые значения придутся на понедельник и вторник следующей недели, когда будет до +33 и +38 градусов. Соответствующая информация размещена на сервисе Gismeteo.
«Погода будет держаться в районе от +25 до +31 градуса до конца недели. Понедельник, 10 июля, погода днем поднимется до 33 градусов, а во вторник, 11 июля, до 38», — указано в прогнозе от синоптиков. Ветер, по шкале Бофорта, будет свежим и в некоторые дни сильным.
Дожди в это же время прогнозируют лишь на 6 и 7 июля. При этом в пятницу, 7 июля, обещают грозу и осадки до 7 мм.
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