В Тюмени жара дойдет до пиковых значений в +38 градусов. Скрин

05 июля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Температура до +38 будет во вторник, 11 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени жаркая погода продержится вплоть до 11 июля. Минимальные значения будут ночью 8 июля, когда температура опустится до +15 градусов. Пиковые значения придутся на понедельник и вторник следующей недели, когда будет до +33 и +38 градусов. Соответствующая информация размещена на сервисе Gismeteo. «Погода будет держаться в районе от +25 до +31 градуса до конца недели. Понедельник, 10 июля, погода днем поднимется до 33 градусов, а во вторник, 11 июля, до 38», — указано в прогнозе от синоптиков. Ветер, по шкале Бофорта, будет свежим и в некоторые дни сильным. Дожди в это же время прогнозируют лишь на 6 и 7 июля. При этом в пятницу, 7 июля, обещают грозу и осадки до 7 мм. Скрин с сайта Gismeteo

В Тюмени жаркая погода продержится вплоть до 11 июля. Минимальные значения будут ночью 8 июля, когда температура опустится до +15 градусов. Пиковые значения придутся на понедельник и вторник следующей недели, когда будет до +33 и +38 градусов. Соответствующая информация размещена на сервисе Gismeteo. «Погода будет держаться в районе от +25 до +31 градуса до конца недели. Понедельник, 10 июля, погода днем поднимется до 33 градусов, а во вторник, 11 июля, до 38», — указано в прогнозе от синоптиков. Ветер, по шкале Бофорта, будет свежим и в некоторые дни сильным. Дожди в это же время прогнозируют лишь на 6 и 7 июля. При этом в пятницу, 7 июля, обещают грозу и осадки до 7 мм.