Роспотребнадзор расследует массовое отравление в кафе Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, лаборатория, больница, биохимическая лаборатория
Взятые в кафе пробы исследуют в лаборатории Фото:

Роспотребназор начал эпидемическое расследование вспышки кишечной инфекции среди посетителей кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. Пока зарегистрировано 16 таких случаев, сообщили URA.RU в управлении ведомства по Челябинской области.

«Ззарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе „Хорошее место“. Предварительно, все заболевшие употребляли шаурму с курицей, изготовленную на этом предприятии. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что весь персонал кафе отстранен от работы, в лаборатории исследуются взятые в кафе пробы. Само заведение закрыто для дезинфекции и получения результатов расследования.

О проблемах в виде диареи и высокой температуры посетители «Хорошего места» начали говорить со 2 июля, сначала пытаясь решить вопрос с лечением самостоятельно. На звонок URA.RU в кафе ответили, но когда речь зашла об отравлениях — повесили трубку. После этого агентство обратилось в Роспотребнадзор.

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Роспотребназор начал эпидемическое расследование вспышки кишечной инфекции среди посетителей кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. Пока зарегистрировано 16 таких случаев, сообщили URA.RU в управлении ведомства по Челябинской области. «Ззарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе „Хорошее место“. Предварительно, все заболевшие употребляли шаурму с курицей, изготовленную на этом предприятии. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там добавили, что весь персонал кафе отстранен от работы, в лаборатории исследуются взятые в кафе пробы. Само заведение закрыто для дезинфекции и получения результатов расследования. О проблемах в виде диареи и высокой температуры посетители «Хорошего места» начали говорить со 2 июля, сначала пытаясь решить вопрос с лечением самостоятельно. На звонок URA.RU в кафе ответили, но когда речь зашла об отравлениях — повесили трубку. После этого агентство обратилось в Роспотребнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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