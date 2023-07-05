Роспотребнадзор расследует массовое отравление в кафе Магнитогорска

05 июля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Взятые в кафе пробы исследуют в лаборатории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роспотребназор начал эпидемическое расследование вспышки кишечной инфекции среди посетителей кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. Пока зарегистрировано 16 таких случаев, сообщили URA.RU в управлении ведомства по Челябинской области. «Ззарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе „Хорошее место“. Предварительно, все заболевшие употребляли шаурму с курицей, изготовленную на этом предприятии. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там добавили, что весь персонал кафе отстранен от работы, в лаборатории исследуются взятые в кафе пробы. Само заведение закрыто для дезинфекции и получения результатов расследования. О проблемах в виде диареи и высокой температуры посетители «Хорошего места» начали говорить со 2 июля, сначала пытаясь решить вопрос с лечением самостоятельно. На звонок URA.RU в кафе ответили, но когда речь зашла об отравлениях — повесили трубку. После этого агентство обратилось в Роспотребнадзор.

Роспотребназор начал эпидемическое расследование вспышки кишечной инфекции среди посетителей кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. Пока зарегистрировано 16 таких случаев, сообщили URA.RU в управлении ведомства по Челябинской области. «Ззарегистрировано 16 случаев заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе „Хорошее место“. Предварительно, все заболевшие употребляли шаурму с курицей, изготовленную на этом предприятии. Выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там добавили, что весь персонал кафе отстранен от работы, в лаборатории исследуются взятые в кафе пробы. Само заведение закрыто для дезинфекции и получения результатов расследования. О проблемах в виде диареи и высокой температуры посетители «Хорошего места» начали говорить со 2 июля, сначала пытаясь решить вопрос с лечением самостоятельно. На звонок URA.RU в кафе ответили, но когда речь зашла об отравлениях — повесили трубку. После этого агентство обратилось в Роспотребнадзор.