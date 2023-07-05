Статусный пермский чиновник приехал с проверкой в цирк после ЧП с избиением дрессировщика

Пермский замминистра Марданов приехал с проверкой в цирк после ЧП с избиения дрессировщика

05 июля 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в гостинице цирка Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов посетил Пермский государственный цирк и встретился с его артистами после ЧП в гостинице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора. «Марданов съездил в цирк, встретился с артистами, узнал о состоянии пострадавшего артиста», — отметили в ведомстве. Глава региона Дмитрий Махонин взял резонансное происшествие под личный контроль. Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем telegram-канале по итогам визита разместил пост, в котором уверял, что пермский цирк сегодня посетил не Марданов, а Дмитрий Махонин. Запашный отметил, что во время визита губернатору рассказали о состоянии пострадавшего артиста. Также он сообщил, что около общежития выставлена охрана, несколько человек из ЧОПа дают показания, а одного из них до сих пор разыскивают. Скриншот публикации Эдгара Запашного Ранее стало известно об избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина сотрудниками ЧОП в гостинице в Перми. Пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. После того как ситуация была предана огласке, в нее вмешался Эдгард Запашный. Директор московского цирка обещал помочь пострадавшим артистам и направил для этого делегацию в Пермь. В полиции сообщили, что по факту избиения возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый замминистра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов посетил Пермский государственный цирк и встретился с его артистами после ЧП в гостинице. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора. «Марданов съездил в цирк, встретился с артистами, узнал о состоянии пострадавшего артиста», — отметили в ведомстве. Глава региона Дмитрий Махонин взял резонансное происшествие под личный контроль. Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем telegram-канале по итогам визита разместил пост, в котором уверял, что пермский цирк сегодня посетил не Марданов, а Дмитрий Махонин. Запашный отметил, что во время визита губернатору рассказали о состоянии пострадавшего артиста. Также он сообщил, что около общежития выставлена охрана, несколько человек из ЧОПа дают показания, а одного из них до сих пор разыскивают. Ранее стало известно об избиении дрессировщика цирка Игоря Корчагина сотрудниками ЧОП в гостинице в Перми. Пострадавший находится в больнице с тяжелыми травмами. После того как ситуация была предана огласке, в нее вмешался Эдгард Запашный. Директор московского цирка обещал помочь пострадавшим артистам и направил для этого делегацию в Пермь. В полиции сообщили, что по факту избиения возбуждено уголовное дело.