В Берлине эвакуируют 7 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

05 июля 2023 в 21:42 Размер текста - 17 +

В Германии эвакуировали 7000 тысяч гражданских из-за найденной бомбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе строительных работ в восточной части Берлина обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим эвакуируют около семи тысячи человек из близлежащих домов. «Бомба была обнаружена на строительной площадке утром. <…> Около 7000 жителей Берлина-Хоэншенхаузена в среду были вынуждены покинуть свои дома», — передают авторы Spiegel. Перед обезвреживанием бомбы был установлен сдерживающий круг в радиусе полкилометра. По словам представителей полиции, их подразделения были дислоцированы в составе 180 человек. Это не первый случай, когда в Германии массово эвакуируют людей из-за найденной неразорвавшейся бомбы. В 2017 году в немецком городе Франкфурт-на-Майне были эвакуированы более 60 тысячи гражданских из-за двухтонной бомбы.

В ходе строительных работ в восточной части Берлина обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим эвакуируют около семи тысячи человек из близлежащих домов. «Бомба была обнаружена на строительной площадке утром. <…> Около 7000 жителей Берлина-Хоэншенхаузена в среду были вынуждены покинуть свои дома», — передают авторы Spiegel. Перед обезвреживанием бомбы был установлен сдерживающий круг в радиусе полкилометра. По словам представителей полиции, их подразделения были дислоцированы в составе 180 человек. Это не первый случай, когда в Германии массово эвакуируют людей из-за найденной неразорвавшейся бомбы. В 2017 году в немецком городе Франкфурт-на-Майне были эвакуированы более 60 тысячи гражданских из-за двухтонной бомбы.