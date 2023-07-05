В Берлине эвакуируют 7 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны

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Крым., боеприпасы, снаряды
В Германии эвакуировали 7000 тысяч гражданских из-за найденной бомбы Фото:

В ходе строительных работ в восточной части Берлина обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим эвакуируют около семи тысячи человек из близлежащих домов.

«Бомба была обнаружена на строительной площадке утром. <…> Около 7000 жителей Берлина-Хоэншенхаузена в среду были вынуждены покинуть свои дома», — передают авторы Spiegel. Перед обезвреживанием бомбы был установлен сдерживающий круг в радиусе полкилометра. По словам представителей полиции, их подразделения были дислоцированы в составе 180 человек.

Это не первый случай, когда в Германии массово эвакуируют людей из-за найденной неразорвавшейся бомбы. В 2017 году в немецком городе Франкфурт-на-Майне были эвакуированы более 60 тысячи гражданских из-за двухтонной бомбы.

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В ходе строительных работ в восточной части Берлина обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим эвакуируют около семи тысячи человек из близлежащих домов. «Бомба была обнаружена на строительной площадке утром. <…> Около 7000 жителей Берлина-Хоэншенхаузена в среду были вынуждены покинуть свои дома», — передают авторы Spiegel. Перед обезвреживанием бомбы был установлен сдерживающий круг в радиусе полкилометра. По словам представителей полиции, их подразделения были дислоцированы в составе 180 человек. Это не первый случай, когда в Германии массово эвакуируют людей из-за найденной неразорвавшейся бомбы. В 2017 году в немецком городе Франкфурт-на-Майне были эвакуированы более 60 тысячи гражданских из-за двухтонной бомбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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