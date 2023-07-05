В Екатеринбурге возле дома на улице Куйбышева, 112В произошел пожар. По словам очевидцев, происшествию предшествовал взрыв.
«Слышно было сильный взрыв, прям нормальный такой. Я на улице сейчас нахожусь, была жесть», — написал в Telegram Аслан Брусницын. Другой очевидец также рассказал, что слышал взрыв, а сейчас вид из окна затруднен из-за дыма в результате пожара.
«Горела будка, упали провода под напряжением, и начала гореть машина, где взорвалась покрышка», — рассказала журналисту агенства очевидец Ксения. Инцидент произошел примерно в 0:08 6 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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