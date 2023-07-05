05 июля 2023

Екатеринбуржцев напугал взрыв, после которого начался пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел возле дома на улице Куйбышева, 112В в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге возле дома на улице Куйбышева, 112В произошел пожар. По словам очевидцев, происшествию предшествовал взрыв.

«Слышно было сильный взрыв, прям нормальный такой. Я на улице сейчас нахожусь, была жесть», — написал в Telegram Аслан Брусницын. Другой очевидец также рассказал, что слышал взрыв, а сейчас вид из окна затруднен из-за дыма в результате пожара.

«Горела будка, упали провода под напряжением, и начала гореть машина, где взорвалась покрышка», — рассказала журналисту агенства очевидец Ксения. Инцидент произошел примерно в 0:08 6 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге возле дома на улице Куйбышева, 112В произошел пожар. По словам очевидцев, происшествию предшествовал взрыв. «Слышно было сильный взрыв, прям нормальный такой. Я на улице сейчас нахожусь, была жесть», — написал в Telegram Аслан Брусницын. Другой очевидец также рассказал, что слышал взрыв, а сейчас вид из окна затруднен из-за дыма в результате пожара. «Горела будка, упали провода под напряжением, и начала гореть машина, где взорвалась покрышка», — рассказала журналисту агенства очевидец Ксения. Инцидент произошел примерно в 0:08 6 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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