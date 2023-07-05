Пермский фонд капремонта заставили отремонтировать историческое здание

06 июля 2023 в 06:26 Размер текста - 17 +

Суд обязал фонд провести капитальный ремонт дома в течение полугода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор через суд заставил пермский фонд капремонта провести ремонтные работы в многоквартирном доме, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «Признать бездействие ответчика по вопросу ненадлежащего обеспечения проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома незаконным. Возложить на фонд обязанность провести капитальный ремонт в течение полугода со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в решении суда. Прокурор объяснил, что ответчик должен был провести капитальный ремонт в многоквартирном доме, но не сделал этого. Представитель истца поддержала требования, указав на бездействие фонда. Представитель ответчика не согласился с иском, заявив, что дом является объектом культурного наследия. По его словам, сначала необходимо отремонтировать крышу, фундамент и фасад дома, после чего проводить ремонт инженерных сетей, что невозможно сделать в установленные судом сроки.

Прокурор через суд заставил пермский фонд капремонта провести ремонтные работы в многоквартирном доме, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «Признать бездействие ответчика по вопросу ненадлежащего обеспечения проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения многоквартирного дома незаконным. Возложить на фонд обязанность провести капитальный ремонт в течение полугода со дня вступления решения суда в законную силу», — говорится в решении суда. Прокурор объяснил, что ответчик должен был провести капитальный ремонт в многоквартирном доме, но не сделал этого. Представитель истца поддержала требования, указав на бездействие фонда. Представитель ответчика не согласился с иском, заявив, что дом является объектом культурного наследия. По его словам, сначала необходимо отремонтировать крышу, фундамент и фасад дома, после чего проводить ремонт инженерных сетей, что невозможно сделать в установленные судом сроки.