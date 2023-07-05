В Перми неподалеку от ТРК «Семья» неизвестный мужчина обстрелял металлическими шариками детей, которые отдыхали на площадке во дворе дома. Один из шариков прилетел в голову школьнице. Фотографии с места случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«4 июля в районе ТРК „Семья“ неизвестный мужчина из окна стрелял металлическими шариками по детям на площадке. Попал девочке в голову, ее увезли на скорой», — написал очевидец происшествия.
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что к ним поступила информация о том, что в результате стрельбы пострадала несовершеннолетняя девочка. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. «Были обнаружены и изъяты четыре металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.
Один из шариков прилетел девочке в голову
Сообщество «Пермь ЧП и ДТП, новости» в соцсети «ВКонтакте»
Медики оказали школьнице необходимую помощь
Сообщество «Пермь ЧП и ДТП, новости» в соцсети «ВКонтакте»
Прибывшие на место полицейские изъяли металлические шарики
Сообщество «Пермь ЧП и ДТП, новости» в соцсети «ВКонтакте»
В Перми неподалеку от ТРК «Семья» неизвестный мужчина обстрелял металлическими шариками детей, которые отдыхали на площадке во дворе дома. Один из шариков прилетел в голову школьнице. Фотографии с места случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «4 июля в районе ТРК „Семья“ неизвестный мужчина из окна стрелял металлическими шариками по детям на площадке. Попал девочке в голову, ее увезли на скорой», — написал очевидец происшествия. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что к ним поступила информация о том, что в результате стрельбы пострадала несовершеннолетняя девочка. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. «Были обнаружены и изъяты четыре металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.