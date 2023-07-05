05 июля 2023

В центре Перми мужчина устроил стрельбу по детям на площадке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, детская площадка
Неизвестный расстрелял людей на детской площадке Фото:

В Перми неподалеку от ТРК «Семья» неизвестный мужчина обстрелял металлическими шариками детей, которые отдыхали на площадке во дворе дома. Один из шариков прилетел в голову школьнице. Фотографии с места случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«4 июля в районе ТРК „Семья“ неизвестный мужчина из окна стрелял металлическими шариками по детям на площадке. Попал девочке в голову, ее увезли на скорой», — написал очевидец происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что к ним поступила информация о том, что в результате стрельбы пострадала несовершеннолетняя девочка. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. «Были обнаружены и изъяты четыре металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

Один из шариков прилетел девочке в голову
Один из шариков прилетел девочке в голову
Медики оказали школьнице необходимую помощь
Медики оказали школьнице необходимую помощь
Прибывшие на место полицейские изъяли металлические шарики
Прибывшие на место полицейские изъяли металлические шарики

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В Перми неподалеку от ТРК «Семья» неизвестный мужчина обстрелял металлическими шариками детей, которые отдыхали на площадке во дворе дома. Один из шариков прилетел в голову школьнице. Фотографии с места случившегося очевидцы опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «4 июля в районе ТРК „Семья“ неизвестный мужчина из окна стрелял металлическими шариками по детям на площадке. Попал девочке в голову, ее увезли на скорой», — написал очевидец происшествия. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что к ним поступила информация о том, что в результате стрельбы пострадала несовершеннолетняя девочка. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. «Были обнаружены и изъяты четыре металлических шарика. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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