В Челябинске зарезали студента университета

На теле студента обнаружили множество колото-резанных ран Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске в одной из квартир по улице Болейко обнаружили труп студента агроинженерного университета. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на его теле обнаружены множественные колото-резанные раны.

«Характер травм говорит о криминале. По предварительным данным, студента зарезали», — рассказ источник.

По данным URA.RU, молодой человек обучался на втором курсе Челябинского агроинженерного университета. На момент смерти ему был 21 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 17:33 по Уральскому времени:

«По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, квартира была закрыта изнутри», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.