В Челябинске зарезали студента университета

В Челябинске в одной из квартир по улице Болейко обнаружили труп студента агроинженерного университета. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на его теле обнаружены множественные колото-резанные раны.
«Характер травм говорит о криминале. По предварительным данным, студента зарезали», — рассказ источник.
По данным URA.RU, молодой человек обучался на втором курсе Челябинского агроинженерного университета. На момент смерти ему был 21 год.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 17:33 по Уральскому времени:
«По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, квартира была закрыта изнутри», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.