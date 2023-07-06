В Челябинске зарезали студента университета

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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
На теле студента обнаружили множество колото-резанных ран Фото:

В Челябинске в одной из квартир по улице Болейко обнаружили труп студента агроинженерного университета. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на его теле обнаружены множественные колото-резанные раны.

«Характер травм говорит о криминале. По предварительным данным, студента зарезали», — рассказ источник.

По данным URA.RU, молодой человек обучался на втором курсе Челябинского агроинженерного университета. На момент смерти ему был 21 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 17:33 по Уральскому времени:

«По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, квартира была закрыта изнутри», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Челябинске в одной из квартир по улице Болейко обнаружили труп студента агроинженерного университета. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на его теле обнаружены множественные колото-резанные раны. «Характер травм говорит о криминале. По предварительным данным, студента зарезали», — рассказ источник. По данным URA.RU, молодой человек обучался на втором курсе Челябинского агроинженерного университета. На момент смерти ему был 21 год. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 17:33 по Уральскому времени: «По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, квартира была закрыта изнутри», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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