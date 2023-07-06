06 июля 2023

В Курганской области проверят пять тонн меда с измененным сроком годности

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, торговля, продукты, мед, здоровье, сладость, еда, деревянная ложка
Россельхознадзор запретил продажу меда курганцам без проведения экспертизы Фото:

У курганских предпринимателей и фермеров специалисты Россельхознадзора обнаружили около пяти тонн меда с исправленными сроками годности в документах. Продавцам вынесли предостережения и рекомендовали провести экспертизу продукции. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Установлены нарушения уполномоченных лиц двух хозяйствующих субъектов Курганской области, которые, получая мед из других регионов страны, меняли производителя и даты выпуска <…> Аналогичные нарушения выявлены у предпринимателя, который не провел лабораторное исследование меда собственного производства на остаточное содержание лекарственных препаратов», — привели подробности нарушений в управлении. Их нашли при оформлении 4,8 тонн меда. Коммерсантам запретили продажу до проведения экспертизы.

Две компании предоставили документы с нарушениями на продукцию, поставленную из Кемеровской и Оренбургской областей. Помимо исправлений о сроках и поставщике, в документах не было результатов экспертизы на остаток ветеринарных средств.

Продажа меда с вероятным остатком таких средств запрещена, предпринимателям рекомендовали провести экспертизу меда. До появления результатов продажа продукции заблокирована.

Ранее URA.RU сообщало, что на границе в Курганской области сотрудники Россельхознадзора остановили 56 тонн арбузов без необходимых фитосанитарных документов. Партию арбузов вернули в Казахстан.

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У курганских предпринимателей и фермеров специалисты Россельхознадзора обнаружили около пяти тонн меда с исправленными сроками годности в документах. Продавцам вынесли предостережения и рекомендовали провести экспертизу продукции. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Установлены нарушения уполномоченных лиц двух хозяйствующих субъектов Курганской области, которые, получая мед из других регионов страны, меняли производителя и даты выпуска <…> Аналогичные нарушения выявлены у предпринимателя, который не провел лабораторное исследование меда собственного производства на остаточное содержание лекарственных препаратов», — привели подробности нарушений в управлении. Их нашли при оформлении 4,8 тонн меда. Коммерсантам запретили продажу до проведения экспертизы. Две компании предоставили документы с нарушениями на продукцию, поставленную из Кемеровской и Оренбургской областей. Помимо исправлений о сроках и поставщике, в документах не было результатов экспертизы на остаток ветеринарных средств. Продажа меда с вероятным остатком таких средств запрещена, предпринимателям рекомендовали провести экспертизу меда. До появления результатов продажа продукции заблокирована. Ранее URA.RU сообщало, что на границе в Курганской области сотрудники Россельхознадзора остановили 56 тонн арбузов без необходимых фитосанитарных документов. Партию арбузов вернули в Казахстан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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