06 июля 2023
05 июля 2023

«Почта России» массово нарушает права инвалидов ХМАО

Прокуратура ХМАО обвинила «Почту России» в массовом нарушении прав инвалидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, инвалидное кресло
Прокурорская проверка показала, что «Почта России» нарушает права инвалидов ХМАО Фото:

«Почта России» нарушает права инвалидов и маломобильных групп населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. По результатам проверки в сфере оказания услуг почтовой связи сотрудниками ведомства было выявлено 27 нарушений.

«Прокурорами пресечены нарушения, связанные с реализацией прав инвалидов и маломобильных групп населения. В том числе, касающиеся несоблюдения периодичности обращения в суд за разрешением на вскрытие не розданных почтовых отправлений, обмена, перевозки и хранения почты; нефункционированием почтовых отделений, а также несоблюдением прав работников организации», — указано в пресс-релизе окружной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки выявлено 27 фактов нарушения закона со стороны «Почты России». Вынесено 23 представления. В суды предъявлено семь исковых заявлений.

Ранее агентство писало о том, что «Почта России» объявила о наборе сотрудников в отделения ХМАО. За работу почтальонам готовы платить от 30 тысяч рублей.

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«Почта России» нарушает права инвалидов и маломобильных групп населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. По результатам проверки в сфере оказания услуг почтовой связи сотрудниками ведомства было выявлено 27 нарушений. «Прокурорами пресечены нарушения, связанные с реализацией прав инвалидов и маломобильных групп населения. В том числе, касающиеся несоблюдения периодичности обращения в суд за разрешением на вскрытие не розданных почтовых отправлений, обмена, перевозки и хранения почты; нефункционированием почтовых отделений, а также несоблюдением прав работников организации», — указано в пресс-релизе окружной прокуратуры. По результатам прокурорской проверки выявлено 27 фактов нарушения закона со стороны «Почты России». Вынесено 23 представления. В суды предъявлено семь исковых заявлений. Ранее агентство писало о том, что «Почта России» объявила о наборе сотрудников в отделения ХМАО. За работу почтальонам готовы платить от 30 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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