«Почта России» массово нарушает права инвалидов ХМАО

Прокуратура ХМАО обвинила «Почту России» в массовом нарушении прав инвалидов

Прокурорская проверка показала, что «Почта России» нарушает права инвалидов ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Почта России» нарушает права инвалидов и маломобильных групп населения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ХМАО. По результатам проверки в сфере оказания услуг почтовой связи сотрудниками ведомства было выявлено 27 нарушений.

«Прокурорами пресечены нарушения, связанные с реализацией прав инвалидов и маломобильных групп населения. В том числе, касающиеся несоблюдения периодичности обращения в суд за разрешением на вскрытие не розданных почтовых отправлений, обмена, перевозки и хранения почты; нефункционированием почтовых отделений, а также несоблюдением прав работников организации», — указано в пресс-релизе окружной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки выявлено 27 фактов нарушения закона со стороны «Почты России». Вынесено 23 представления. В суды предъявлено семь исковых заявлений.

Ранее агентство писало о том, что «Почта России» объявила о наборе сотрудников в отделения ХМАО. За работу почтальонам готовы платить от 30 тысяч рублей.