В ХМАО хотят ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

07 июля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Из-за лесных пожаров в ХМАО могут ввести режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре могут ввести режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава региона Наталья Комарова. Она добавила, что по данным на утро 7 июля, на территории округа действует 48 пожаров. «На 09:00 в регионе действует 48 пожаров, площадь более 2,8 тыс. гектаров, из них локализовано девять. Над их тушением работают более 420 человек. Шесть ландшафтных пожаров, один из них локализован. В этой связи обращаю внимание на то, что приняты решения по введению локальных ЧС на отдельных территориях. Сейчас специалисты дают оценку для того, чтобы определить необходимость введения ЧС на территориях всего региона из-за лесных пожаров», — написала Комарова в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что с начала пожароопасного периода в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировали 135 ландшафтных и 239 лесных пожаров. Некоторые из них были спровоцированы сильными грозами.

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре могут ввести режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава региона Наталья Комарова. Она добавила, что по данным на утро 7 июля, на территории округа действует 48 пожаров. «На 09:00 в регионе действует 48 пожаров, площадь более 2,8 тыс. гектаров, из них локализовано девять. Над их тушением работают более 420 человек. Шесть ландшафтных пожаров, один из них локализован. В этой связи обращаю внимание на то, что приняты решения по введению локальных ЧС на отдельных территориях. Сейчас специалисты дают оценку для того, чтобы определить необходимость введения ЧС на территориях всего региона из-за лесных пожаров», — написала Комарова в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что с начала пожароопасного периода в Ханты-Мансийском автономном округе ликвидировали 135 ландшафтных и 239 лесных пожаров. Некоторые из них были спровоцированы сильными грозами.