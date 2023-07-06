06 июля 2023

В Пермском крае определили лучшие и худшие мэрии округов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, правительство пермского края
Правительство Пермского края наградило лучших управленцев в территориях Фото:

В правительстве Пермского края подвели итоги конкурса среди управленческих команд муниципалитетов. В зависимости от качества работы кабмин распределил и денежные призы, которые получат бюджеты городских и муниципальных округов. Как следует из документа, лучшими стали мэрии Кишерти, Верещагино, Чайковского, Чусового. Они получат по 75 тысяч рублей.

«1 — Кишертский муниципальный округ Пермского края, 2 — Муниципальное образование Верещагинский городской округ Пермского края, 3 — Чайковский городской округ Пермского края, 4 — Чусовской городской округ Пермского края. Размер межбюджетного трансферта — 75 тысяч рублей», — указано в постановлении правительства Прикамья, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Среди 29 территорий, отмеченных по итогам конкурса, последние строчки заняли Александровский, Еловский, Ординский, Частинский муниципальные округа, Осинский и Очерский городские округа, а также город Кизел. Они получат по 52,5 тысячи рублей. Столица региона Пермь в рейтинг не вошла.

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В правительстве Пермского края подвели итоги конкурса среди управленческих команд муниципалитетов. В зависимости от качества работы кабмин распределил и денежные призы, которые получат бюджеты городских и муниципальных округов. Как следует из документа, лучшими стали мэрии Кишерти, Верещагино, Чайковского, Чусового. Они получат по 75 тысяч рублей. «1 — Кишертский муниципальный округ Пермского края, 2 — Муниципальное образование Верещагинский городской округ Пермского края, 3 — Чайковский городской округ Пермского края, 4 — Чусовской городской округ Пермского края. Размер межбюджетного трансферта — 75 тысяч рублей», — указано в постановлении правительства Прикамья, опубликованном на официальном портале правовой информации. Среди 29 территорий, отмеченных по итогам конкурса, последние строчки заняли Александровский, Еловский, Ординский, Частинский муниципальные округа, Осинский и Очерский городские округа, а также город Кизел. Они получат по 52,5 тысячи рублей. Столица региона Пермь в рейтинг не вошла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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