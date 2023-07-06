Двое жителей Ханты-Мансийска угрожали полицейским Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) двое мужчин облили бензином автомобиль, в котором находились сотрудники полиции, и грозили его поджечь. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Когда сотрудники на служебной машине приехали на место, к ним подошли двое агрессивно настроенных мужчин. Граждане сразу начали нецензурно выражаться в адрес правоохранителей. В какой-то момент один из них облил полицейский автомобиль жидкостью с запахом горюче-смазочных материалов, а затем стал угрожать находившимся в нем оперативникам поджогом», — указано в сообщении telegram-канала «Полиция Югры».

Силовики сообщили о происшествии в дежурную часть. Сотрудники ППС, которые прибыли в гаражи на Парковой, обезвредили злоумышленников. При осмотре помещения, в котором находились мужчины, были найдены приспособления для употребления наркотиков и остатки растительного вещества. Его отправили на экспертизу.

На задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения и 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Они помещены в спецприемник.

Ранее агентство писало о том, что житель Сургута приговорен к двум годам колонии за применение насилия в отношении сотрудников полиции. В январе 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в служебном помещении Сургутского ЛО МВД России на транспорте умышленно нанес удары кулаками двум сотрудникам полиции.