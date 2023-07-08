Пропал 70-летний житель Украины, которого эвакуировали в Тюмень. Фото

09 июля 2023 в 07:00 Размер текста - 17 +

У мужчины проблемы с памятью Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Новой Каховки (Украина) Вячеслава Мустяца 1953 года рождения эвакуировали на поезде в Тюмень. Связь с ним была потеряна после того, как поезд остановился в Пензе. Об этом сообщила дочь потерявшегося пенсионера корреспонденту URA.RU. «Мой отец был эвакуирован из Новой Каховки в Тюмень. В последний раз мы с ним говорили по телефону 3 июля. Он тогда ехал на поезде в Тюмень. На тот момент поезд остановился в Пензе, и связь была. После этого не можем дозвониться, мы не знаем, где он. Его зовут Вячеслав Мустяц. Он родился 2 июля 1953 года рождения», — рассказала дочка корреспонденту URA.RU. По ее словам, у отца наблюдали проблемы с памятью, потому он ехал в Тюмень при сопровождении. Если какая-то информация поступит, то родственники просят позвонить племяннице пропавшего Ольге Примаченко по номеру +79497139019.

Жителя Новой Каховки (Украина) Вячеслава Мустяца 1953 года рождения эвакуировали на поезде в Тюмень. Связь с ним была потеряна после того, как поезд остановился в Пензе. Об этом сообщила дочь потерявшегося пенсионера корреспонденту URA.RU. «Мой отец был эвакуирован из Новой Каховки в Тюмень. В последний раз мы с ним говорили по телефону 3 июля. Он тогда ехал на поезде в Тюмень. На тот момент поезд остановился в Пензе, и связь была. После этого не можем дозвониться, мы не знаем, где он. Его зовут Вячеслав Мустяц. Он родился 2 июля 1953 года рождения», — рассказала дочка корреспонденту URA.RU. По ее словам, у отца наблюдали проблемы с памятью, потому он ехал в Тюмень при сопровождении. Если какая-то информация поступит, то родственники просят позвонить племяннице пропавшего Ольге Примаченко по номеру +79497139019.