Жителя Новой Каховки (Украина) Вячеслава Мустяца 1953 года рождения эвакуировали на поезде в Тюмень. Связь с ним была потеряна после того, как поезд остановился в Пензе. Об этом сообщила дочь потерявшегося пенсионера корреспонденту URA.RU.
«Мой отец был эвакуирован из Новой Каховки в Тюмень. В последний раз мы с ним говорили по телефону 3 июля. Он тогда ехал на поезде в Тюмень. На тот момент поезд остановился в Пензе, и связь была. После этого не можем дозвониться, мы не знаем, где он. Его зовут Вячеслав Мустяц. Он родился 2 июля 1953 года рождения», — рассказала дочка корреспонденту URA.RU.
По ее словам, у отца наблюдали проблемы с памятью, потому он ехал в Тюмень при сопровождении. Если какая-то информация поступит, то родственники просят позвонить племяннице пропавшего Ольге Примаченко по номеру +79497139019.
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