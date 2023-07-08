08 июля 2023
07 июля 2023

Пропал 70-летний житель Украины, которого эвакуировали в Тюмень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пенсионер, прогулка, парк, дедушка
У мужчины проблемы с памятью Фото:

Жителя Новой Каховки (Украина) Вячеслава Мустяца 1953 года рождения эвакуировали на поезде в Тюмень. Связь с ним была потеряна после того, как поезд остановился в Пензе. Об этом сообщила дочь потерявшегося пенсионера корреспонденту URA.RU.

«Мой отец был эвакуирован из Новой Каховки в Тюмень. В последний раз мы с ним говорили по телефону 3 июля. Он тогда ехал на поезде в Тюмень. На тот момент поезд остановился в Пензе, и связь была. После этого не можем дозвониться, мы не знаем, где он. Его зовут Вячеслав Мустяц. Он родился 2 июля 1953 года рождения», — рассказала дочка корреспонденту URA.RU.

По ее словам, у отца наблюдали проблемы с памятью, потому он ехал в Тюмень при сопровождении. Если какая-то информация поступит, то родственники просят позвонить племяннице пропавшего Ольге Примаченко по номеру +79497139019.

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Жителя Новой Каховки (Украина) Вячеслава Мустяца 1953 года рождения эвакуировали на поезде в Тюмень. Связь с ним была потеряна после того, как поезд остановился в Пензе. Об этом сообщила дочь потерявшегося пенсионера корреспонденту URA.RU. «Мой отец был эвакуирован из Новой Каховки в Тюмень. В последний раз мы с ним говорили по телефону 3 июля. Он тогда ехал на поезде в Тюмень. На тот момент поезд остановился в Пензе, и связь была. После этого не можем дозвониться, мы не знаем, где он. Его зовут Вячеслав Мустяц. Он родился 2 июля 1953 года рождения», — рассказала дочка корреспонденту URA.RU. По ее словам, у отца наблюдали проблемы с памятью, потому он ехал в Тюмень при сопровождении. Если какая-то информация поступит, то родственники просят позвонить племяннице пропавшего Ольге Примаченко по номеру +79497139019.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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