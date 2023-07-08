08 июля 2023

В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

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Предложение ЛДПР позволит развить малоэтажную застройку за городом Фото:

Депутаты ЛДПР совместно с главой партии Леонидом Слуцким представят законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей. Об этом рассказали в пресс-службе лидера партии.

«Фракция ЛДПР выдвинула предложение о бесплатном предоставлении земельных участков для строительства жилья семьям, которые проживают в официальном браке более 10 лет и имеют детей», — передает сообщение пресс-службы партии ТАСС. Там добавили, что предложение направлено на развитие малоэтажной застройки за городом и будет внесено в Госдуму после получения заключения правительства РФ. Земельный участок станет общей долевой собственностью семьи, включая родителей и детей, заключили в пресс-службе.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил мнение, что предоставление бесплатных земельных участков для строительства жилья в сельской местности может стимулировать улучшение условий для владельцев загородных домов. Отмечается, что в этом году более 1,3 тысячи семей в Подмосковье получили бесплатные земельные участки, передает телеканал 360.

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Депутаты ЛДПР совместно с главой партии Леонидом Слуцким представят законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей. Об этом рассказали в пресс-службе лидера партии. «Фракция ЛДПР выдвинула предложение о бесплатном предоставлении земельных участков для строительства жилья семьям, которые проживают в официальном браке более 10 лет и имеют детей», — передает сообщение пресс-службы партии ТАСС. Там добавили, что предложение направлено на развитие малоэтажной застройки за городом и будет внесено в Госдуму после получения заключения правительства РФ. Земельный участок станет общей долевой собственностью семьи, включая родителей и детей, заключили в пресс-службе. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил мнение, что предоставление бесплатных земельных участков для строительства жилья в сельской местности может стимулировать улучшение условий для владельцев загородных домов. Отмечается, что в этом году более 1,3 тысячи семей в Подмосковье получили бесплатные земельные участки, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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