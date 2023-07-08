Власти Тюменской области предупреждают жителей о неблагоприятной погоде

Осадков с 10 по 13 июля синоптики не прогнозируют
В Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается сильная жара выше 36 градусов. Об этом жителей предупреждает правительство региона.
«С 10 по 13 июля в Тюменской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха может достигать выше 36 градусов», — сообщается в telegram-канале властей области. Уточняется, что осадков в этот период не ожидается.
Ранее синоптики прогнозировали в Тюменской области до 11 июля жару до +38 градусов. Ветер, по шкале Бофорта, будет свежим и в некоторые дни сильным.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.