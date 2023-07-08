Власти Тюменской области предупреждают жителей о неблагоприятной погоде

В Тюменской области ожидается жара выше 36 градусов

09 июля 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Осадков с 10 по 13 июля синоптики не прогнозируют Фото: Московец Илья © URA.RU В Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается сильная жара выше 36 градусов. Об этом жителей предупреждает правительство региона. «С 10 по 13 июля в Тюменской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха может достигать выше 36 градусов», — сообщается в telegram-канале властей области. Уточняется, что осадков в этот период не ожидается. Ранее синоптики прогнозировали в Тюменской области до 11 июля жару до +38 градусов. Ветер, по шкале Бофорта, будет свежим и в некоторые дни сильным.

В Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается сильная жара выше 36 градусов. Об этом жителей предупреждает правительство региона. «С 10 по 13 июля в Тюменской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха может достигать выше 36 градусов», — сообщается в telegram-канале властей области. Уточняется, что осадков в этот период не ожидается. Ранее синоптики прогнозировали в Тюменской области до 11 июля жару до +38 градусов. Ветер, по шкале Бофорта, будет свежим и в некоторые дни сильным.