08 июля 2023
07 июля 2023

Власти Тюменской области предупреждают жителей о неблагоприятной погоде

В Тюменской области ожидается жара выше 36 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская панихида, посвященная памяти жертв политических репрессий. Екатеринбург, жара, зонты, мемориальный комплекс жертв политических репрессий
Осадков с 10 по 13 июля синоптики не прогнозируют Фото:

В Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается сильная жара выше 36 градусов. Об этом жителей предупреждает правительство региона.

«С 10 по 13 июля в Тюменской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха может достигать выше 36 градусов», — сообщается в telegram-канале властей области. Уточняется, что осадков в этот период не ожидается.

Ранее синоптики прогнозировали в Тюменской области до 11 июля жару до +38 градусов. Ветер, по шкале Бофорта, будет свежим и в некоторые дни сильным.

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В Тюменской области с 10 по 13 июля ожидается сильная жара выше 36 градусов. Об этом жителей предупреждает правительство региона. «С 10 по 13 июля в Тюменской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха может достигать выше 36 градусов», — сообщается в telegram-канале властей области. Уточняется, что осадков в этот период не ожидается. Ранее синоптики прогнозировали в Тюменской области до 11 июля жару до +38 градусов. Ветер, по шкале Бофорта, будет свежим и в некоторые дни сильным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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