Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать погибшего Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) во время купания на водохранилище утонул мужчина. Администрация города в соцсети сообщает, что погибший отправился в воду в состоянии алкогольного опьянения.

«Сегодня в 16:03 на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 из воды извлекли тело мужчины 1977 года рождения. Он так же, как и первый утонувший сегодня, отправился плавать в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают власти муниципалитета в официальном telegram-канале. Уточняется, что бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия пыталась реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

Ранее в Сургуте (ХМАО) во время купания в реке Черная утонул молодой человек. По информации властей города он находился в состоянии алкогольного опьянения.