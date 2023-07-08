08 июля 2023
07 июля 2023

В Сургуте за сутки утонул второй человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски утонувших. Тюмень , спасательный круг, спасатель
Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать погибшего Фото:

В Сургуте (ХМАО) во время купания на водохранилище утонул мужчина. Администрация города в соцсети сообщает, что погибший отправился в воду в состоянии алкогольного опьянения.

«Сегодня в 16:03 на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 из воды извлекли тело мужчины 1977 года рождения. Он так же, как и первый утонувший сегодня, отправился плавать в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают власти муниципалитета в официальном telegram-канале. Уточняется, что бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия пыталась реанимировать мужчину, но спасти его не удалось.

Ранее в Сургуте (ХМАО) во время купания в реке Черная утонул молодой человек. По информации властей города он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В районе водохранилища ГРЭС в Сургуте утонул мужчина
В районе водохранилища ГРЭС в Сургуте утонул мужчина

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В Сургуте (ХМАО) во время купания на водохранилище утонул мужчина. Администрация города в соцсети сообщает, что погибший отправился в воду в состоянии алкогольного опьянения. «Сегодня в 16:03 на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 из воды извлекли тело мужчины 1977 года рождения. Он так же, как и первый утонувший сегодня, отправился плавать в состоянии алкогольного опьянения», — сообщают власти муниципалитета в официальном telegram-канале. Уточняется, что бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия пыталась реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. Ранее в Сургуте (ХМАО) во время купания в реке Черная утонул молодой человек. По информации властей города он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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