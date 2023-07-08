В сгоревшем автомобиле обнаружено тело женщины
В Салехарде (ЯНАО) в гаражном кооперативе сгорел старый разобранный автомобиль. В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что на месте тушения пожара обнаружено тело женщины.
«В Салехарде в гаражном кооперативе „Лагуна“ произошло возгорание автомобиля. Транспортное средство старое, внутренности разобраны, стояло на бочках. На месте пожара обнаружен труп. По предварительным данным, погибла женщина», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 18.58. Пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро справились с огнем.
Сгоревший автомобиль стоял на бочках и не эксплуатировался
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