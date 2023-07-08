08 июля 2023
07 июля 2023

В ЯНАО пожарные нашли тело женщины в сгоревшем автомобиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, деревня, автомобиль, сгоревшая машина, последствия пожара, легковушка, пгт сосьва
В сгоревшем автомобиле обнаружено тело женщины Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в гаражном кооперативе сгорел старый разобранный автомобиль. В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что на месте тушения пожара обнаружено тело женщины.

«В Салехарде в гаражном кооперативе „Лагуна“ произошло возгорание автомобиля. Транспортное средство старое, внутренности разобраны, стояло на бочках. На месте пожара обнаружен труп. По предварительным данным, погибла женщина», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 18.58. Пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро справились с огнем.

Сгоревший автомобиль стоял на бочках и не эксплуатировался
Сгоревший автомобиль стоял на бочках и не эксплуатировался

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В Салехарде (ЯНАО) в гаражном кооперативе сгорел старый разобранный автомобиль. В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что на месте тушения пожара обнаружено тело женщины. «В Салехарде в гаражном кооперативе „Лагуна“ произошло возгорание автомобиля. Транспортное средство старое, внутренности разобраны, стояло на бочках. На месте пожара обнаружен труп. По предварительным данным, погибла женщина», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 18.58. Пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро справились с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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