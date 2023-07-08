В ЯНАО пожарные нашли тело женщины в сгоревшем автомобиле. Фото

09 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

В сгоревшем автомобиле обнаружено тело женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в гаражном кооперативе сгорел старый разобранный автомобиль. В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что на месте тушения пожара обнаружено тело женщины. «В Салехарде в гаражном кооперативе „Лагуна“ произошло возгорание автомобиля. Транспортное средство старое, внутренности разобраны, стояло на бочках. На месте пожара обнаружен труп. По предварительным данным, погибла женщина», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 18.58. Пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро справились с огнем. Сгоревший автомобиль стоял на бочках и не эксплуатировался telegram-канал «Медиацентр Салехард»

В Салехарде (ЯНАО) в гаражном кооперативе сгорел старый разобранный автомобиль. В пресс-службе регионального управления МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что на месте тушения пожара обнаружено тело женщины. «В Салехарде в гаражном кооперативе „Лагуна“ произошло возгорание автомобиля. Транспортное средство старое, внутренности разобраны, стояло на бочках. На месте пожара обнаружен труп. По предварительным данным, погибла женщина», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что информация о возгорании поступила в дежурную часть в 18.58. Пожарные оперативно прибыли на место пожара и быстро справились с огнем.