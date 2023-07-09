09 июля 2023
08 июля 2023
07 июля 2023

Следователи ЯНАО объяснили, как труп женщины оказался в сгоревшей машине

Следователи ЯНАО считают, что женщина в Салехарде сгорела в машине из-за курения
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Женщина, погибшая при пожаре в Салехарде, неосторожно обращалась с огнем (архивное фото) Фото:

В Салехарде следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в сгоревшем автомобиле тела женщины. Предварительной причиной пожара могло быть курение в машине, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Салехарде проводится доследственная проверка по факту обнаружения при тушении пожара тела местной жительницы. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Пожар в автомобиле, оборудованном под жилое помещение, произошел 9 июля. После ликвидации возгорания, в салоне было обнаружено тело женщины. В настоящее время установлена личность погибшей женщины 1977 года рождения. Проводятся судебно-медицинские действия с целью установить точную причину гибели пострадавшей.

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В Салехарде следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения в сгоревшем автомобиле тела женщины. Предварительной причиной пожара могло быть курение в машине, сообщает пресс-служба ведомства. «В Салехарде проводится доследственная проверка по факту обнаружения при тушении пожара тела местной жительницы. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Пожар в автомобиле, оборудованном под жилое помещение, произошел 9 июля. После ликвидации возгорания, в салоне было обнаружено тело женщины. В настоящее время установлена личность погибшей женщины 1977 года рождения. Проводятся судебно-медицинские действия с целью установить точную причину гибели пострадавшей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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