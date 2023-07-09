В школы Челябинска уже принят 14 301 первоклассник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске завершился первый этап приемной кампании в первые классы. По результатам в школы принято более 14 тысяч первоклассников, сообщил 10 июля замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании.

«30 июня завершился первый этап приемной кампании первоклассников в школу. В школы приняты 14 301 первоклассник. С 6 июля начался второй этап кампании и продлится до 5 сентября», — сообщил Авдеев.

Кроме того, для первоклассников было открыто более трех тысяч дополнительных мест в школах. На данный момент было подано 1 205 заявлений.