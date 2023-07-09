09 июля 2023

В Челябинске завершился первый этап приемной кампании в первые классы

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Торжественная линейка в гимназии № 27. Курган, школьная линейка, ученики, школа, школьники, 1 класс, первоклассники, цветы, 1 сентября
В школы Челябинска уже принят 14 301 первоклассник Фото:

В Челябинске завершился первый этап приемной кампании в первые классы. По результатам в школы принято более 14 тысяч первоклассников, сообщил 10 июля замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании.

«30 июня завершился первый этап приемной кампании первоклассников в школу. В школы приняты 14 301 первоклассник. С 6 июля начался второй этап кампании и продлится до 5 сентября», — сообщил Авдеев.

Кроме того, для первоклассников было открыто более трех тысяч дополнительных мест в школах. На данный момент было подано 1 205 заявлений.

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В Челябинске завершился первый этап приемной кампании в первые классы. По результатам в школы принято более 14 тысяч первоклассников, сообщил 10 июля замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев на еженедельном аппаратном совещании. «30 июня завершился первый этап приемной кампании первоклассников в школу. В школы приняты 14 301 первоклассник. С 6 июля начался второй этап кампании и продлится до 5 сентября», — сообщил Авдеев. Кроме того, для первоклассников было открыто более трех тысяч дополнительных мест в школах. На данный момент было подано 1 205 заявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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