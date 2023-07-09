Спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары

Сотрудники управления МЧС по Курганской области предупредили о правилах поведения во время аномальной жары. Жителям посоветовали соблюдать правила безопасного поведения в жару. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«По информации синоптиков, с 10 по 13 июля на территории Курганской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36, +41 градусов. Сотрудники областного чрезвычайного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды». — указано на сайте.
Спасатели рекомендуют днем больше находиться в тени, носить светлую одежду (лучше из хлопка) и надевать головной убор. Также МЧС советует пить больше воды и избегать употребления алкоголя. Детей не следует оставлять без присмотра дома, у водоемов и в припаркованных автомобилях.
Ранее URA.RU писало, что жара в Курганской области достигнет исторического максимума второй раз за 130 лет. Воздух в регионе будет прогреваться до +42 градусов.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.