09 июля 2023
08 июля 2023
07 июля 2023

Спасатели обратились к курганцам из-за аномальной жары

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Бабьи пески. Курган, подростки, пляж, купальный сезон, дети, мальчики, парни
Курганцам следует избегать долгого нахождения на солнце Фото:

Сотрудники управления МЧС по Курганской области предупредили о правилах поведения во время аномальной жары. Жителям посоветовали соблюдать правила безопасного поведения в жару. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«По информации синоптиков, с 10 по 13 июля на территории Курганской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36, +41 градусов. Сотрудники областного чрезвычайного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды». — указано на сайте.

Спасатели рекомендуют днем больше находиться в тени, носить светлую одежду (лучше из хлопка) и надевать головной убор. Также МЧС советует пить больше воды и избегать употребления алкоголя. Детей не следует оставлять без присмотра дома, у водоемов и в припаркованных автомобилях.

Ранее URA.RU писало, что жара в Курганской области достигнет исторического максимума второй раз за 130 лет. Воздух в регионе будет прогреваться до +42 градусов.

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Сотрудники управления МЧС по Курганской области предупредили о правилах поведения во время аномальной жары. Жителям посоветовали соблюдать правила безопасного поведения в жару. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «По информации синоптиков, с 10 по 13 июля на территории Курганской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +36, +41 градусов. Сотрудники областного чрезвычайного ведомства рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях жаркой погоды». — указано на сайте. Спасатели рекомендуют днем больше находиться в тени, носить светлую одежду (лучше из хлопка) и надевать головной убор. Также МЧС советует пить больше воды и избегать употребления алкоголя. Детей не следует оставлять без присмотра дома, у водоемов и в припаркованных автомобилях. Ранее URA.RU писало, что жара в Курганской области достигнет исторического максимума второй раз за 130 лет. Воздух в регионе будет прогреваться до +42 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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