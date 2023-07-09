09 июля 2023
08 июля 2023

Стройкой на популярном пляже в Кургане займется московская компания, которую критиковали горожане

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройкой на пляже в Кургане займется компания, которую критиковали горожане (архивное фото) Фото:

Компания ООО «Билдинг Технолоджис» сделает экотропу возле пляжа «Голубые озера» в Кургане. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ранее курганцы жаловались на некачественный скейт-парк от подрядчика.

«Цель: повысить уровень благоустройства общественной территории, направленное на обеспечение и повышение комфортности условий отдыха жителей. Основная задача: довести техническое и эксплуатационное состояние до нормативных требований», — говорится в техзадании закупки. Экотропа будет находиться вблизи поселка Сиреневый. Вместе с экотропой планируется благоустройство пляжа «Голубые озера».

Ранее подрядчик исполнял заказ по благоустройству парка «Энергетик». Скейт-площадка, расположенная в парке, вскоре после открытия начала разваливаться. Представители самокатного спорта в Кургане тогда заметили, что парк московской компанией сделан некачественно и не по стандартам. В пресс-службе городской администрации объяснили, что оборудование стадиона-парка «Энергетик» имеет необходимые сертификаты качества, а все замечания урегулируют в рамках гарантийных обязательств.

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Компания ООО «Билдинг Технолоджис» сделает экотропу возле пляжа «Голубые озера» в Кургане. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Ранее курганцы жаловались на некачественный скейт-парк от подрядчика. «Цель: повысить уровень благоустройства общественной территории, направленное на обеспечение и повышение комфортности условий отдыха жителей. Основная задача: довести техническое и эксплуатационное состояние до нормативных требований», — говорится в техзадании закупки. Экотропа будет находиться вблизи поселка Сиреневый. Вместе с экотропой планируется благоустройство пляжа «Голубые озера». Ранее подрядчик исполнял заказ по благоустройству парка «Энергетик». Скейт-площадка, расположенная в парке, вскоре после открытия начала разваливаться. Представители самокатного спорта в Кургане тогда заметили, что парк московской компанией сделан некачественно и не по стандартам. В пресс-службе городской администрации объяснили, что оборудование стадиона-парка «Энергетик» имеет необходимые сертификаты качества, а все замечания урегулируют в рамках гарантийных обязательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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