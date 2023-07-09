Почти все курганские участки заросли сорняками

Курганцы стали чаще нарушать закон об использовании земли под сельское хозяйство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области почти 94% сельскохозяйственных участков зарастают сорняками и лесом. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областями.

«Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям за первое полугодие 2023 года проведено 206 обследований расположенных в регионе земельных участков. В ходе обследований нарушения земельного законодательства установлены в 94% случаев: на 193 земельных участках на площади 36,6 тысячи га», — указано на сайте надзорного ведомства.

Сообщается, что владельцы земельных участков не ведут на них сельское хозяйство. Как указано на сайте, неиспользование земли является нарушением Земельного Кодекса РФ. В качестве примера сотрудники Россельхознадзора приводят территории из Щучанского округа Курганской области. Там зарастают три земельных участка, которые находятся в собственности у физического лица. Также 11 га не используются в Белозерском округе и почти 170 га зарастают в Макушинском округе.

Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор нашел в Кургане семена некачественных сортов овощей. Больше десятка сортов не были включены в Госреестр селекционных достижений.