Володин обвинил Польшу в поддержке преступлений Киева

11 июля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призвал страны НАТО осознать свою ошибку в поддержке Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша поддерживает Украину поставками оружия, забывая о жертвах Волынской резни. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, действия НАТО могут повторить Вторую мировую войну. «Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений», — заявил он в своем telegram-канале . Он отметил, что поддержка нацизма может привести к разрушительным последствиям. Володин призвал западные страны осознать ошибку, которую они совершают. Он отметил, что важно не повторить Вторую мировую войну. События Волынской резни происходили в 1942—1943 годах. Повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) Украины массово уничтожала этническое польское гражданское население. Польша начала свои ответные действия с конца лета 1943 года, которые привели к большим потерям среди украинского гражданского населения.

Польша поддерживает Украину поставками оружия, забывая о жертвах Волынской резни. Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин. По его словам, действия НАТО могут повторить Вторую мировую войну. «Варшава, предавая память жертв Волынской трагедии, снабжает киевский режим очередными партиями оружия для новых преступлений», — заявил он в своем telegram-канале. Он отметил, что поддержка нацизма может привести к разрушительным последствиям. Володин призвал западные страны осознать ошибку, которую они совершают. Он отметил, что важно не повторить Вторую мировую войну. События Волынской резни происходили в 1942—1943 годах. Повстанческая армия «Организация украинских националистов» (ОУН, экстремистская организация, запрещенная в России) Украины массово уничтожала этническое польское гражданское население. Польша начала свои ответные действия с конца лета 1943 года, которые привели к большим потерям среди украинского гражданского населения.