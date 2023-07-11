Зеленский раскритиковал НАТО по пути на саммит альянса

Зеленский назвал неопределенность НАТО по членству Украины абсурдной

11 июля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Неопределенность НАТО — это слабость, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине То, что страны НАТО не определили временные рамки для приглашения Киева в альянс, является абсурдом. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что не видит готовности сделать Украину членом альянса и назвал такую неопределенность стран слабостью. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение боевых действий на Украине поможет стране вступить в НАТО. По его словам, остановить атаки нужно в ближайшее время.

То, что страны НАТО не определили временные рамки для приглашения Киева в альянс, является абсурдом. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что не видит готовности сделать Украину членом альянса и назвал такую неопределенность стран слабостью. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прекращение боевых действий на Украине поможет стране вступить в НАТО. По его словам, остановить атаки нужно в ближайшее время.