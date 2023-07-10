В Сургуте неизвестные разогнали противников строительства парка в речпорту

В мэрии сообщили, что идет подготовка к строительству нового парка Фото: Илья Московец © URA.RU

Активистов Сургута испугала компания мужчин, приехавшая разбираться с общественниками, которые возмутились началу строительных работ на набережной у реки Обь. Об этом URA.RU сообщил один из присутствующих на условиях анонимности.

«В речпорту некие рабочие перекрыли путь в сквер Речников и реке Обь. Там начали какое-то строительство. Что за работы ведут, никто не знает. Паспорта объекта нет. А туда уже грузовиками завозят песок, работают трактора, ровняют площадку. Когда я и другие активисты приехали узнать, что за строительство. Нам строители сказали, что будет гостиница. А после на объект приехали какие-то мужчины и начали себя вызывающе вести с нами и полицейским. Мы были просто в шоке от такого поведения. Один из них подошел к нам, представился Виталием и начал с нами просто по-хамски разговаривать, пытаясь узнать, чем мы недовольны», — сообщил собеседник.

Активисты не стали спорить с визитерами и покинули объект. Между тем в мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что участок выдан в аренду предпринимателю, обещавшему построить на этом месте новый парк. Сейчас идет разработка проекта будущего объекта, а пока бизнесмен подготавливает участок. «ООО „ПСМ“ в 2022 году обратилась в администрацию Сургута с предложением о строительстве парка. Был заключен договор аренды земельного участка для реализации проекта. В июне 2023 года компания приступила к выполнению подготовительных работ: вырубке мелколесья, очистке территории от мусора, планировке территории. Для выполнения подготовительных работ потребовалось временное перекрытие прохода к набережной Оби. Сейчас проход открыт, ограничений нет. Трактовки о строительстве иных объектов на этой локации являются домыслами. В планах благоустройства только парковая зона», — сообщили в мэрии.

В полиции сообщили, что на место строительства выезжал участковый и наряд полиции. Им поступило сообщение о незаконном строительстве. Находящиеся на объекте были опрошены. Проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что ОНФ пожаловался прокурору ХМАО на чиновников из-за спортплощадки стоимостью 16 млн рублей. Активисты считают, что объект возвели с нарушениями, и это может привести к травмированию детей.