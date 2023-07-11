После жалоб курганцев новые автобусы будут направлять до Заозерного

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Презентация новых автобусов. Курган , новые автобусы, автобусы
Новые автобусы в Кургане поставят на маршруты до Заозерного Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане новые пассажирские автобусы будут ездить в микрорайоны Заозерного, потому что горожане жаловались на недостаточное количество транспорта в часы пик и вечернее время. Об этом сообщил директор МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко.

«Есть проблемы с транспортной доступностью в часы пик и вечернее время в Заозерном. Сегодня было собрано оперативное совещание с перевозчиками. Было решено, что та техника, которая выходит с 12 июля на маршрут, будут ставиться именно на данное направление. Чтобы граждане смогли уехать в Заозерный как в часы пик, так и после 22:00. Это будет большой и средний класс, в том числе китайские автобусы Youtong», — рассказал Коваленко в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что все новые автобусы марок Simaz, Youtong и КАВЗ выйдут на маршруты с 12 июля. Об этом заявила мэр Кургана Елена Ситникова. Также глава города отметила, что в течение месяца ожидается новая поставка автобусов. В планах привезти еще 28 транспортных средств.

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В Кургане новые пассажирские автобусы будут ездить в микрорайоны Заозерного, потому что горожане жаловались на недостаточное количество транспорта в часы пик и вечернее время. Об этом сообщил директор МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко. «Есть проблемы с транспортной доступностью в часы пик и вечернее время в Заозерном. Сегодня было собрано оперативное совещание с перевозчиками. Было решено, что та техника, которая выходит с 12 июля на маршрут, будут ставиться именно на данное направление. Чтобы граждане смогли уехать в Заозерный как в часы пик, так и после 22:00. Это будет большой и средний класс, в том числе китайские автобусы Youtong», — рассказал Коваленко в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что все новые автобусы марок Simaz, Youtong и КАВЗ выйдут на маршруты с 12 июля. Об этом заявила мэр Кургана Елена Ситникова. Также глава города отметила, что в течение месяца ожидается новая поставка автобусов. В планах привезти еще 28 транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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