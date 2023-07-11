Студент челябинского вуза создал мобильное приложение для слабовидящих

Студент института информационных технологий Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Евгений Ничипоренко создал мобильное приложение для слабовидящих. Об это URA.RU сообщили 12 июля в пресс-службе университета.
«Студент-айтишник ЧелГУ Ничипоренко в качестве выпускной дипломной работы сделал приложение для слабовидящих. Оно поможет людям с проблемами со зрением увеличивать этикетку на товаре в магазине, в звуковом режиме узнавать информацию о лекарстве, также отзывы и комментарии, увеличить-уменьшить текст с помощью камеры-лупы, озвучить текст», — сообщили в пресс-службе.
По заверениям автора, приложение имеет понятный интерфейс, доступный с минимальным навыком пользователя смартфона. Начинающий айтишник использовал четыре языка программирования.
«Каждый язык по-своему хорош и подходит для разных задач. Например, Python хорошо взаимодействует со страницами и машинным обучением, а Kotlin — с разработкой мобильного приложения», — цитирует Ничипоренко пресс-служба.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.