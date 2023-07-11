11 июля 2023

Студент челябинского вуза создал мобильное приложение для слабовидящих

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, сотовый телефон, руки
Приложение позволит слабовидящим приближать мелкий текст на товарах Фото:

Студент института информационных технологий Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Евгений Ничипоренко создал мобильное приложение для слабовидящих. Об это URA.RU сообщили 12 июля в пресс-службе университета.

«Студент-айтишник ЧелГУ Ничипоренко в качестве выпускной дипломной работы сделал приложение для слабовидящих. Оно поможет людям с проблемами со зрением увеличивать этикетку на товаре в магазине, в звуковом режиме узнавать информацию о лекарстве, также отзывы и комментарии, увеличить-уменьшить текст с помощью камеры-лупы, озвучить текст», — сообщили в пресс-службе.

По заверениям автора, приложение имеет понятный интерфейс, доступный с минимальным навыком пользователя смартфона. Начинающий айтишник использовал четыре языка программирования.

«Каждый язык по-своему хорош и подходит для разных задач. Например, Python хорошо взаимодействует со страницами и машинным обучением, а Kotlin — с разработкой мобильного приложения», — цитирует Ничипоренко пресс-служба.

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Студент института информационных технологий Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Евгений Ничипоренко создал мобильное приложение для слабовидящих. Об это URA.RU сообщили 12 июля в пресс-службе университета. «Студент-айтишник ЧелГУ Ничипоренко в качестве выпускной дипломной работы сделал приложение для слабовидящих. Оно поможет людям с проблемами со зрением увеличивать этикетку на товаре в магазине, в звуковом режиме узнавать информацию о лекарстве, также отзывы и комментарии, увеличить-уменьшить текст с помощью камеры-лупы, озвучить текст», — сообщили в пресс-службе. По заверениям автора, приложение имеет понятный интерфейс, доступный с минимальным навыком пользователя смартфона. Начинающий айтишник использовал четыре языка программирования. «Каждый язык по-своему хорош и подходит для разных задач. Например, Python хорошо взаимодействует со страницами и машинным обучением, а Kotlin — с разработкой мобильного приложения», — цитирует Ничипоренко пресс-служба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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