Из-за конфликта во власти Екатеринбург остался без новых автобусов к 300-летию

12 июля 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

В «Гортрансе» якобы просят закупить НЕФАЗы — как в предыдущие годы Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбург упустил шанс получить новые автобусы к 300-летию из-за кулуарного конфликта чиновников. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. По его словам, весной федеральное правительство одобрило заявку уральской столицы на получение 65 новых автобусов по программе «дешевого лизинга» от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подчиняется Минтрансу РФ) и еще 30 автобусов — по льготным казначейским кредитам. Противоречия возникли при выборе поставщика. Источник утверждает, что в июне профильный вице-мэр Алексей Бубнов на Петербургском экономическом форуме якобы познакомился с руководством «Волгабаса». И вернулся с идеей закупить именно их. «Преимуществом этих автобусов Бубнов считает немецкие автоматические коробки передач ZF. „Волгабас“ приобрел 200 штук до санкций, сейчас их по гарантии никто не обслуживает, программное обеспечение отсутствует. К тому же в целом есть вопросы по качеству. Москва, к примеру, „Волгобасы“ принципиально не берет, а это о многом говорит», — описал собеседник. В том числе по этим причинам, добавил он, муниципальный «Гортранс» настаивает на покупке НЕФАЗов — как в предыдущие годы. «К тому же „Волгабасы“ дороже на миллион — 18,8 млн за единицу против 17,8 млн у НЕФАЗа. [Мэр Алексей] Орлов с министром [транспорта региона Василием] Старковым договаривались брать то, что дешевле», — уточнил источник. Давление на директора «Гортранса» Сергея Нугаева якобы оказывается через транспортный комитет. В одном из официальных писем, которым с URA.RU поделился источник в руководстве МУПа, от Нугаева потребовали объявить аукцион 10 июля. Причем с формулировкой, что «при разработке конкурсной документации на лизинг возможно предусмотреть в техническом задании марку и модель автобуса». «Гортранс» это требование проигнорировал. По словам первого источника, «другие города, которым, как и Екатеринбургу, одобрили обновление транспорта при поддержке федерального бюджета, автобусы уже получают». «Мы бы тоже могли получить ко Дню города (будет отмечаться в августе — прим. ред.), если бы не этот спор», — резюмировал инсайдер. Алексей Бубнов для комментариев недоступен. Телефон Сергея Нугаева к моменту публикации был на автоответчике. Агентство готово предоставить им возможность высказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбург упустил шанс получить новые автобусы к 300-летию из-за кулуарного конфликта чиновников. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной власти. По его словам, весной федеральное правительство одобрило заявку уральской столицы на получение 65 новых автобусов по программе «дешевого лизинга» от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подчиняется Минтрансу РФ) и еще 30 автобусов — по льготным казначейским кредитам. Противоречия возникли при выборе поставщика. Источник утверждает, что в июне профильный вице-мэр Алексей Бубнов на Петербургском экономическом форуме якобы познакомился с руководством «Волгабаса». И вернулся с идеей закупить именно их. «Преимуществом этих автобусов Бубнов считает немецкие автоматические коробки передач ZF. „Волгабас“ приобрел 200 штук до санкций, сейчас их по гарантии никто не обслуживает, программное обеспечение отсутствует. К тому же в целом есть вопросы по качеству. Москва, к примеру, „Волгобасы“ принципиально не берет, а это о многом говорит», — описал собеседник. В том числе по этим причинам, добавил он, муниципальный «Гортранс» настаивает на покупке НЕФАЗов — как в предыдущие годы. «К тому же „Волгабасы“ дороже на миллион — 18,8 млн за единицу против 17,8 млн у НЕФАЗа. [Мэр Алексей] Орлов с министром [транспорта региона Василием] Старковым договаривались брать то, что дешевле», — уточнил источник. Давление на директора «Гортранса» Сергея Нугаева якобы оказывается через транспортный комитет. В одном из официальных писем, которым с URA.RU поделился источник в руководстве МУПа, от Нугаева потребовали объявить аукцион 10 июля. Причем с формулировкой, что «при разработке конкурсной документации на лизинг возможно предусмотреть в техническом задании марку и модель автобуса». «Гортранс» это требование проигнорировал. По словам первого источника, «другие города, которым, как и Екатеринбургу, одобрили обновление транспорта при поддержке федерального бюджета, автобусы уже получают». «Мы бы тоже могли получить ко Дню города (будет отмечаться в августе — прим. ред.), если бы не этот спор», — резюмировал инсайдер. Алексей Бубнов для комментариев недоступен. Телефон Сергея Нугаева к моменту публикации был на автоответчике. Агентство готово предоставить им возможность высказаться.