Совет Федерации отказался легализовать онлайн-торговлю алкоголя

Сенатор Клишас отозвал законопроект о торговле спиртным через интернет

13 июля 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Сенатор отозвал законопроект об онлайн-торговли алкоголем после замечаний Минфина РФ Фото: Московец Илья © URA.RU Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о дистанционной продажи алкогольных напитков в России. Еще 19 июня проект о легализации онлайн-торговли алкоголем был отправлен на доработку, сообщают источники. «Сенатор отозвал законопроект после замечаний Минфина РФ. В целом, министерство поддержало проект, но есть ряд примечаний. Какие именно, не уточняется», — отметил собеседник «Ведомостей». В законопроекте предлагалось внести поправки в законы «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О защите информации…». Продавать алкоголь через интернет с доставкой могли только компании, обладающие лицензией на закупку, хранение, поставку алкоголя. Также таким правом можно наделять компании имеющие лицензию на розничную продажу данной продукции, но прежде они должны были вступить в специальный реестр. Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о дистанционной продажи алкогольных напитков в России. Еще 19 июня проект о легализации онлайн-торговли алкоголем был отправлен на доработку, сообщают источники. «Сенатор отозвал законопроект после замечаний Минфина РФ. В целом, министерство поддержало проект, но есть ряд примечаний. Какие именно, не уточняется», — отметил собеседник «Ведомостей». В законопроекте предлагалось внести поправки в законы «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О защите информации…». Продавать алкоголь через интернет с доставкой могли только компании, обладающие лицензией на закупку, хранение, поставку алкоголя. Также таким правом можно наделять компании имеющие лицензию на розничную продажу данной продукции, но прежде они должны были вступить в специальный реестр. Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.