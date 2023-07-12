12 июля 2023

Совет Федерации отказался легализовать онлайн-торговлю алкоголя

Сенатор Клишас отозвал законопроект о торговле спиртным через интернет
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Сенатор отозвал законопроект об онлайн-торговли алкоголем после замечаний Минфина РФ Фото:

Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о дистанционной продажи алкогольных напитков в России. Еще 19 июня проект о легализации онлайн-торговли алкоголем был отправлен на доработку, сообщают источники.

«Сенатор отозвал законопроект после замечаний Минфина РФ. В целом, министерство поддержало проект, но есть ряд примечаний. Какие именно, не уточняется», — отметил собеседник «Ведомостей».

В законопроекте предлагалось внести поправки в законы «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О защите информации…». Продавать алкоголь через интернет с доставкой могли только компании, обладающие лицензией на закупку, хранение, поставку алкоголя. Также таким правом можно наделять компании имеющие лицензию на розничную продажу данной продукции, но прежде они должны были вступить в специальный реестр.

Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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Член Совета Федерации Андрей Клишас отозвал законопроект о дистанционной продажи алкогольных напитков в России. Еще 19 июня проект о легализации онлайн-торговли алкоголем был отправлен на доработку, сообщают источники. «Сенатор отозвал законопроект после замечаний Минфина РФ. В целом, министерство поддержало проект, но есть ряд примечаний. Какие именно, не уточняется», — отметил собеседник «Ведомостей». В законопроекте предлагалось внести поправки в законы «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О защите информации…». Продавать алкоголь через интернет с доставкой могли только компании, обладающие лицензией на закупку, хранение, поставку алкоголя. Также таким правом можно наделять компании имеющие лицензию на розничную продажу данной продукции, но прежде они должны были вступить в специальный реестр. Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации в России онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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