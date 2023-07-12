Иностранцы устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Разнимали их неравнодушные горожане. Обстоятельства инцидента уж выясняет полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.
«Сообщение поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района по факту конфликтной ситуации. На место выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.
Видео драки появилось в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На кадрах видно, как несколько иностранцев начинают драться друг с другом, один из них пытается убежать. Разнять молодых людей пытаются другие посетители пляжа.
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