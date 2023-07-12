В Екатеринбурге мигранты устроили драку на пляже. Видео 13 июля 2023 в 10:40 Размер текста - 17 + Толпа молодых людей начала выяснять отношения в присутствии других посетителей пляжа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Иностранцы устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Разнимали их неравнодушные горожане. Обстоятельства инцидента уж выясняет полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района по факту конфликтной ситуации. На место выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции. Видео драки появилось в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На кадрах видно, как несколько иностранцев начинают драться друг с другом, один из них пытается убежать. Разнять молодых людей пытаются другие посетители пляжа. Иностранцы устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Разнимали их неравнодушные горожане. Обстоятельства инцидента уж выясняет полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района по факту конфликтной ситуации. На место выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции. Видео драки появилось в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На кадрах видно, как несколько иностранцев начинают драться друг с другом, один из них пытается убежать. Разнять молодых людей пытаются другие посетители пляжа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям