12 июля 2023

В Екатеринбурге мигранты устроили драку на пляже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Толпа молодых людей начала выяснять отношения в присутствии других посетителей пляжа Фото:

Иностранцы устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Разнимали их неравнодушные горожане. Обстоятельства инцидента уж выясняет полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

«Сообщение поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района по факту конфликтной ситуации. На место выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.

Видео драки появилось в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На кадрах видно, как несколько иностранцев начинают драться друг с другом, один из них пытается убежать. Разнять молодых людей пытаются другие посетители пляжа.

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Иностранцы устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Разнимали их неравнодушные горожане. Обстоятельства инцидента уж выясняет полиция, сообщили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «Сообщение поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района по факту конфликтной ситуации. На место выезжали сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции. Видео драки появилось в telegram-канале «Безумный ЕКБ». На кадрах видно, как несколько иностранцев начинают драться друг с другом, один из них пытается убежать. Разнять молодых людей пытаются другие посетители пляжа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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