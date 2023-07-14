В Кремле не подтвердили очное участие Путина в саммите БРИКС

14 июля 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле пока не подтвердили участие президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в августе. Как пояснил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, окончательное решение пока не принято. «Формат саммита до конца не определен. Продолжается обсуждение. После того как будет принято окончательное решение, мы сообщим». Президент ЮАР Сирил Рамофоза заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате. В ЮАР ожидают участие в нем глав всех государств-членов организации.

В Кремле пока не подтвердили участие президента России Владимира Путина в саммите БРИКС в августе. Как пояснил URA.RU пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, окончательное решение пока не принято. «Формат саммита до конца не определен. Продолжается обсуждение. После того как будет принято окончательное решение, мы сообщим». Президент ЮАР Сирил Рамофоза заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате. В ЮАР ожидают участие в нем глав всех государств-членов организации.