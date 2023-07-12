12 июля 2023

В Челябинске уволился главный архитектор

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, крутолапов павел
Павел Крутолапов уволился по собственному желанию Фото:

В Челябинске уволился главный архитектор города Павел Крутолапов. Как он сообщил URA.RU, 13 июля у него последний рабочий день.

«Да, я увольняюсь. Сегодня мой последний рабочий день», — сообщил URA.RU Крутолапов.

О причинах увольнения чиновник отказался говорить. Пресс-служба мэрии обещала предоставить комментарий позже.

Крутолапов был назначен главным архитектором Челябинска 10 февраля 2020 года. Он выиграл кадровый конкурс, который проводила мэрия. Управление архитектурного и градостроительного проектирования напрямую подчиняется мэру Наталье Котовой.

Обновлено в 14:34 по Уральскому времени:

«Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов уволился по собственному желанию. С 14 июля его полномочия будет исполнять Ольга Никитина», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

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В Челябинске уволился главный архитектор города Павел Крутолапов. Как он сообщил URA.RU, 13 июля у него последний рабочий день. «Да, я увольняюсь. Сегодня мой последний рабочий день», — сообщил URA.RU Крутолапов. О причинах увольнения чиновник отказался говорить. Пресс-служба мэрии обещала предоставить комментарий позже. Крутолапов был назначен главным архитектором Челябинска 10 февраля 2020 года. Он выиграл кадровый конкурс, который проводила мэрия. Управление архитектурного и градостроительного проектирования напрямую подчиняется мэру Наталье Котовой. Обновлено в 14:34 по Уральскому времени: «Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов уволился по собственному желанию. С 14 июля его полномочия будет исполнять Ольга Никитина», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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