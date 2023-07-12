В Челябинске уволился главный архитектор города Павел Крутолапов. Как он сообщил URA.RU, 13 июля у него последний рабочий день.
«Да, я увольняюсь. Сегодня мой последний рабочий день», — сообщил URA.RU Крутолапов.
О причинах увольнения чиновник отказался говорить. Пресс-служба мэрии обещала предоставить комментарий позже.
Крутолапов был назначен главным архитектором Челябинска 10 февраля 2020 года. Он выиграл кадровый конкурс, который проводила мэрия. Управление архитектурного и градостроительного проектирования напрямую подчиняется мэру Наталье Котовой.
Обновлено в 14:34 по Уральскому времени:
«Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов уволился по собственному желанию. С 14 июля его полномочия будет исполнять Ольга Никитина», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
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