12 июля 2023

В Курганской области выпал град. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чай. Клипарт. Курган, ливень, дождь, плохая видиомость
После аномальной жары в Курганской области выпал град Фото:

В Варгашинском округе Курганской области выпал град. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Град в Варгашинском районе», — подписал автор видео, опубликованное в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях подписчики пишут, что град выпал в селах Дундино, Строево, Шмаково и Дубровное.

Очевидцы сообщают, что ливневые осадки выпали в Кетовском округе. «В поселке Светлые Поляны и Каширино тоже град», — написала пользователь Надежда. Также град прошел и в Половинском округе.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области после аномальной жары пройдут ливни, грозы и град. Об этом сообщал гидрометцентр региона. Также синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал в восточных районах области возникновение торнадо.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Варгашинском округе Курганской области выпал град. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Град в Варгашинском районе», — подписал автор видео, опубликованное в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях подписчики пишут, что град выпал в селах Дундино, Строево, Шмаково и Дубровное. Очевидцы сообщают, что ливневые осадки выпали в Кетовском округе. «В поселке Светлые Поляны и Каширино тоже град», — написала пользователь Надежда. Также град прошел и в Половинском округе. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области после аномальной жары пройдут ливни, грозы и град. Об этом сообщал гидрометцентр региона. Также синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал в восточных районах области возникновение торнадо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...