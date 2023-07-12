В Варгашинском округе Курганской области выпал град. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Град в Варгашинском районе», — подписал автор видео, опубликованное в telegram-канале «ЧП Курган». В комментариях подписчики пишут, что град выпал в селах Дундино, Строево, Шмаково и Дубровное.
Очевидцы сообщают, что ливневые осадки выпали в Кетовском округе. «В поселке Светлые Поляны и Каширино тоже град», — написала пользователь Надежда. Также град прошел и в Половинском округе.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области после аномальной жары пройдут ливни, грозы и град. Об этом сообщал гидрометцентр региона. Также синоптик-любитель Илья Винштейн прогнозировал в восточных районах области возникновение торнадо.
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