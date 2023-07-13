Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов на пляже в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по поводу драки иностранных граждан на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«На одном из пляжей Екатеринбурга граждане иностранного государства устроили массовую драку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Видео с дракой мигрантов появилось 13 апреля. Толпа молодых людей начала выяснять отношения в присутствии других посетителей пляжа.
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