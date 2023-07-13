Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов на пляже в Екатеринбурге 14 июля 2023 в 03:04 Размер текста - 17 + Мигранты устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по поводу драки иностранных граждан на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «На одном из пляжей Екатеринбурга граждане иностранного государства устроили массовую драку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Видео с дракой мигрантов появилось 13 апреля. Толпа молодых людей начала выяснять отношения в присутствии других посетителей пляжа. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по поводу драки иностранных граждан на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «На одном из пляжей Екатеринбурга граждане иностранного государства устроили массовую драку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Видео с дракой мигрантов появилось 13 апреля. Толпа молодых людей начала выяснять отношения в присутствии других посетителей пляжа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям