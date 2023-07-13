13 июля 2023

Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов на пляже в Екатеринбурге

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Индустриальный младенец на пляже ВИЗа. Екатеринбург , верх исетский пруд, визовский пляж, арт объект индустриальный младенец
Мигранты устроили массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по поводу драки иностранных граждан на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«На одном из пляжей Екатеринбурга граждане иностранного государства устроили массовую драку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео с дракой мигрантов появилось 13 апреля. Толпа молодых людей начала выяснять отношения в присутствии других посетителей пляжа.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по поводу драки иностранных граждан на пляже Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «На одном из пляжей Екатеринбурга граждане иностранного государства устроили массовую драку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Видео с дракой мигрантов появилось 13 апреля. Толпа молодых людей начала выяснять отношения в присутствии других посетителей пляжа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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