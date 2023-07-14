На окраинах Екатеринбурга подскочили цены на квартиры

В крайних районах Екатеринбурга выросла стоимость жилья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За последние четыре недели на окраинах Екатеринбурга (районы: Лечебный, Кольцово, Птицефабрика) выросли цены на квартиры до 80 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал руководитель аналитического отдела «Уральской палаты недвижимости» Михаил Хорьков.

Квартиры вторичного рынка в районах: Лечебный, Верхнемакарово, Горный щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Н—Исетский, Палкино, Птицефабрика, Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь ключей, Чусовское озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш подорожали за последние четыре недели до 80 тысяч рублей (+3,8%) за квадратный метр. Нижний ценовой сегмент жилья составил 51,7 тысячу рублей (+10,8%), а верхний — 108,5 тысяч рублей (+4,7%).

«Более высокие темпы роста средних цен на окраинах объясняются тем, что переоценка этих территорий обычно происходит с запозданием. Объем предложения здесь небольшой, ликвидность невысокая. Эти объекты не определяют движение рынка, а следуют за ним», — сказал Михаил Хорьков.

По словам собеседника агентства, в предыдущие периоды окраины отставали от общего роста цен. «Сейчас мы можем наблюдать выравнивание некоторых диспропорций. Нет причин для сохранения этой тенденции в среднесрочном периоде», — добавил он.

Ранее URA.RU писало, что с начала 2023 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 4,9%. Также количество квартир в городе снизилось до 3,3 тысяч объектов (-6,4%).