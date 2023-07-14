Суд отказался ужесточать меру пресечения для мужа популярного блогера

Пресненский суд Москвы отказал переводить Артема Чекалина под домашний арест
Пресненский суд Москвы отказал переводить блогера Артема Чекалина, мужа Валерии Чекалиной (Лерчек) под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее суд сообщил, что получил ходатайство следствия об ужесточении на домашний арест меры пресечения блогерам Чекалиным. Они обвиняются в неуплате налогов и легализации финансовых средств.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.