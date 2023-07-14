Суд отказался ужесточать меру пресечения для мужа популярного блогера

Суд отказался отправлять под домашний арест мужа блогера Лерчек
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Пресненский суд Москвы отказал переводить Артема Чекалина под домашний арест Фото:

Пресненский суд Москвы отказал переводить блогера Артема Чекалина, мужа Валерии Чекалиной (Лерчек) под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее суд сообщил, что получил ходатайство следствия об ужесточении на домашний арест меры пресечения блогерам Чекалиным. Они обвиняются в неуплате налогов и легализации финансовых средств.

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Пресненский суд Москвы отказал переводить блогера Артема Чекалина, мужа Валерии Чекалиной (Лерчек) под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Ранее суд сообщил, что получил ходатайство следствия об ужесточении на домашний арест меры пресечения блогерам Чекалиным. Они обвиняются в неуплате налогов и легализации финансовых средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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