Туристический бизнес ЯНАО развивается за счет югорчан

В ЯНАО каждый третий турист приезжает из ХМАО
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Летний отдых, туризм, архив. , грозный на закате, туризм в чечню
Каждый третий турист приехал на Ямал из Югры Фото:

В ЯНАО каждый третий турист приезжает из Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные опубликовала пресс-служба МТС.

«С начала года количество гостей, впервые посетивших ЯНАО, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый третий турист приезжал из Югры», — сообщает пресс-служба МТС со ссылкой на собственные исследования.

Точками туристического притяжения стали Новый Уренгой, Пуровский и Надымский районы. Популярностью у гостей Ямала пользуются Губкинский и Ноябрьск, которым уступила окружная столица — Салехард.

По словам директора агентства по развитию туризма в ЯНАО Павла Храмкова, на Ямале развивается горный туризм, уже запущена единственная в стране стоповер-программа путешествий. Власти принимают меры, чтобы арктический туризм стал доступен каждому жителю России.

Ранее URA.RU рассказало, что туристы-экстремалы облюбовали для посещений стойбища оленеводов. По их мнению, именно там можно испытать полярные приключения.

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В ЯНАО каждый третий турист приезжает из Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные опубликовала пресс-служба МТС. «С начала года количество гостей, впервые посетивших ЯНАО, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый третий турист приезжал из Югры», — сообщает пресс-служба МТС со ссылкой на собственные исследования. Точками туристического притяжения стали Новый Уренгой, Пуровский и Надымский районы. Популярностью у гостей Ямала пользуются Губкинский и Ноябрьск, которым уступила окружная столица — Салехард. По словам директора агентства по развитию туризма в ЯНАО Павла Храмкова, на Ямале развивается горный туризм, уже запущена единственная в стране стоповер-программа путешествий. Власти принимают меры, чтобы арктический туризм стал доступен каждому жителю России. Ранее URA.RU рассказало, что туристы-экстремалы облюбовали для посещений стойбища оленеводов. По их мнению, именно там можно испытать полярные приключения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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