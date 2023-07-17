Туристический бизнес ЯНАО развивается за счет югорчан

В ЯНАО каждый третий турист приезжает из ХМАО

17 июля 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Каждый третий турист приехал на Ямал из Югры Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО каждый третий турист приезжает из Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные опубликовала пресс-служба МТС. «С начала года количество гостей, впервые посетивших ЯНАО, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый третий турист приезжал из Югры», — сообщает пресс-служба МТС со ссылкой на собственные исследования. Точками туристического притяжения стали Новый Уренгой, Пуровский и Надымский районы. Популярностью у гостей Ямала пользуются Губкинский и Ноябрьск, которым уступила окружная столица — Салехард. По словам директора агентства по развитию туризма в ЯНАО Павла Храмкова, на Ямале развивается горный туризм, уже запущена единственная в стране стоповер-программа путешествий. Власти принимают меры, чтобы арктический туризм стал доступен каждому жителю России. Ранее URA.RU рассказало, что туристы-экстремалы облюбовали для посещений стойбища оленеводов. По их мнению, именно там можно испытать полярные приключения.

В ЯНАО каждый третий турист приезжает из Ханты-Мансийского автономного округа. Такие данные опубликовала пресс-служба МТС. «С начала года количество гостей, впервые посетивших ЯНАО, выросло в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый третий турист приезжал из Югры», — сообщает пресс-служба МТС со ссылкой на собственные исследования. Точками туристического притяжения стали Новый Уренгой, Пуровский и Надымский районы. Популярностью у гостей Ямала пользуются Губкинский и Ноябрьск, которым уступила окружная столица — Салехард. По словам директора агентства по развитию туризма в ЯНАО Павла Храмкова, на Ямале развивается горный туризм, уже запущена единственная в стране стоповер-программа путешествий. Власти принимают меры, чтобы арктический туризм стал доступен каждому жителю России. Ранее URA.RU рассказало, что туристы-экстремалы облюбовали для посещений стойбища оленеводов. По их мнению, именно там можно испытать полярные приключения.