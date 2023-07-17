Блинкен: США призывают срочно продлить зерновую сделку

Вашингтон настаивает на скорейшем продлении зерновой сделки. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
«Этого не должно было произойти, и (зерновая сделка — прим. URA.RU) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», —
Зерновая сделка была прекращена Россией 17 июля, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что ООН не справилась с обеспечением постоянства платежей в рамках сделки, передает RT.
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