Блинкен: США призывают срочно продлить зерновую сделку

17 июля 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Блинкен выразил надежду на пристальное внимание всех стран к вопросу зерновой сделки Фото: Официальный сайт президента Украины Вашингтон настаивает на скорейшем продлении зерновой сделки. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Этого не должно было произойти, и (зерновая сделка — прим. URA.RU) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», — заявил Блинкен в ходе брифинга для журналистов. Зерновая сделка была прекращена Россией 17 июля, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что ООН не справилась с обеспечением постоянства платежей в рамках сделки, передает RT.

Вашингтон настаивает на скорейшем продлении зерновой сделки. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. «Этого не должно было произойти, и (зерновая сделка — прим. URA.RU) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», — заявил Блинкен в ходе брифинга для журналистов. Зерновая сделка была прекращена Россией 17 июля, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что ООН не справилась с обеспечением постоянства платежей в рамках сделки, передает RT.