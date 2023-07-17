17 июля 2023

В Тюменской области прокуратура ускорила расселение опасного дома

В Тюменской области суд обязал мэрию Московского района расселить аварийный дом быстрее
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, реновация
Прокуратура ускорила на три года срок расселения опасного дома Фото:

Тюменский районный суд обязал администрацию Московского (Тюменская область) расселить аварийный дом на три года раньше. С иском к мэрии в суд обратилась прокуратура Тюменского района.

«Прокуратура Тюменского района установила, что в 2017 году межведомственной комиссией многоквартирный дом, расположенный в п. Московский Тюменского района, признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен не позднее 31.12.2027. <…> Прокуратора района направила в суд административный иск о признании распоряжения администрации в части установленного срока расселения незаконным, установлении нового срока — 31.12.2024», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры.

По результатам проверки выявлено, что в аварийном состоянии находятся практически все конструктивные элементы дома. Что представляет опасность для жильцов и для неопределенного круга лиц. Поэтому срок расселения, установленный администрацией, является очень длительным. Суд согласился с выводами надзорного органа и удовлетворил иск.

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Тюменский районный суд обязал администрацию Московского (Тюменская область) расселить аварийный дом на три года раньше. С иском к мэрии в суд обратилась прокуратура Тюменского района. «Прокуратура Тюменского района установила, что в 2017 году межведомственной комиссией многоквартирный дом, расположенный в п. Московский Тюменского района, признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен не позднее 31.12.2027. <…> Прокуратора района направила в суд административный иск о признании распоряжения администрации в части установленного срока расселения незаконным, установлении нового срока — 31.12.2024», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры. По результатам проверки выявлено, что в аварийном состоянии находятся практически все конструктивные элементы дома. Что представляет опасность для жильцов и для неопределенного круга лиц. Поэтому срок расселения, установленный администрацией, является очень длительным. Суд согласился с выводами надзорного органа и удовлетворил иск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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