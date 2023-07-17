В Тюменской области прокуратура ускорила расселение опасного дома

В Тюменской области суд обязал мэрию Московского района расселить аварийный дом быстрее

18 июля 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Прокуратура ускорила на три года срок расселения опасного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский районный суд обязал администрацию Московского (Тюменская область) расселить аварийный дом на три года раньше. С иском к мэрии в суд обратилась прокуратура Тюменского района. «Прокуратура Тюменского района установила, что в 2017 году межведомственной комиссией многоквартирный дом, расположенный в п. Московский Тюменского района, признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен не позднее 31.12.2027. <…> Прокуратора района направила в суд административный иск о признании распоряжения администрации в части установленного срока расселения незаконным, установлении нового срока — 31.12.2024», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры. По результатам проверки выявлено, что в аварийном состоянии находятся практически все конструктивные элементы дома. Что представляет опасность для жильцов и для неопределенного круга лиц. Поэтому срок расселения, установленный администрацией, является очень длительным. Суд согласился с выводами надзорного органа и удовлетворил иск.

Тюменский районный суд обязал администрацию Московского (Тюменская область) расселить аварийный дом на три года раньше. С иском к мэрии в суд обратилась прокуратура Тюменского района. «Прокуратура Тюменского района установила, что в 2017 году межведомственной комиссией многоквартирный дом, расположенный в п. Московский Тюменского района, признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения граждан установлен не позднее 31.12.2027. <…> Прокуратора района направила в суд административный иск о признании распоряжения администрации в части установленного срока расселения незаконным, установлении нового срока — 31.12.2024», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной прокуратуры. По результатам проверки выявлено, что в аварийном состоянии находятся практически все конструктивные элементы дома. Что представляет опасность для жильцов и для неопределенного круга лиц. Поэтому срок расселения, установленный администрацией, является очень длительным. Суд согласился с выводами надзорного органа и удовлетворил иск.