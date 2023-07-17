Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, спасли щенка. Как сообщил URA.RU 13 июля руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, новому другу они дали позывной «Пуля».
«В ряды военнослужащих 6-го танкового полка вступила собака. Ее спасли из-под обломков и вынесли с передовой наши ребята. Две недели рыжий щенок не мог оправиться от стресса и ранений. Все это время парни заботливо выхаживали животное», — сообщил URA.RU Рыжий.
Бойцы смастерили для нового члена команды утепленную будку, оборудовали ее мягкой лежанкой. Они любят, кормят и заботятся о «Пуле». Она же радостно прыгает вокруг командира, виляет хвостом и даже поскуливает в ответ, будто благодарит за подаренную жизнь.
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