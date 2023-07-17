Затор случился в Ашинском районе из-за ДТП в Башкортостане
На трассе М5 «Урал» границе Челябинской области с Башкортостаном образовалась пробка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На 1555 км автодороги М5 „Урал“ в сторону Москвы образовался затор. Причиной стало ДТП на территории Башкортостана», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на данном участке. Рекомендовано искать пути объезда.
Пробка образовалась на 1555 километре трассы М5
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