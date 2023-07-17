17 июля 2023

На границе Челябинской области с Башкортостаном скопилась пробка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, пробка, трасса
Затор случился в Ашинском районе из-за ДТП в Башкортостане Фото:

На трассе М5 «Урал» границе Челябинской области с Башкортостаном образовалась пробка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На 1555 км автодороги М5 „Урал“ в сторону Москвы образовался затор. Причиной стало ДТП на территории Башкортостана», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на данном участке. Рекомендовано искать пути объезда.

Пробка образовалась на 1555 километре трассы М5
Пробка образовалась на 1555 километре трассы М5

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На трассе М5 «Урал» границе Челябинской области с Башкортостаном образовалась пробка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На 1555 км автодороги М5 „Урал“ в сторону Москвы образовался затор. Причиной стало ДТП на территории Башкортостана», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными на данном участке. Рекомендовано искать пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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