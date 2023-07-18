18 июля 2023

На Кинбурнской косе сбили один из последних украинских «Байрактаров»

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
«Байрактар» занимался фиксацией перемещений состава Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе. Об этом сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум».

«На нашем направлении одни из последних использовались „Байрактары“. Bayraktar <…> фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям (соседнему подразделению — прим. URA.RU) был сбит буквально вчера», — рассказал «Кум» в беседе с РИА Новости.

Ранее офицер Вооруженных сил России назвал беспилотники Bayraktar целью «для начинающих». По словам военнослужащего, в начале СВО было сбито множество «Байрактаров» российскими комплексами. Также стало известно, что на Украине началось строительство завода по производству данных беспилотников.

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Один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе. Об этом сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум». «На нашем направлении одни из последних использовались „Байрактары“. Bayraktar <…> фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям (соседнему подразделению — прим. URA.RU) был сбит буквально вчера», — рассказал «Кум» в беседе с РИА Новости. Ранее офицер Вооруженных сил России назвал беспилотники Bayraktar целью «для начинающих». По словам военнослужащего, в начале СВО было сбито множество «Байрактаров» российскими комплексами. Также стало известно, что на Украине началось строительство завода по производству данных беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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