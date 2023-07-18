На Кинбурнской косе сбили один из последних украинских «Байрактаров» 19 июля 2023 в 06:08 Размер текста - 17 + «Байрактар» занимался фиксацией перемещений состава Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе. Об этом сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум». «На нашем направлении одни из последних использовались „Байрактары“. Bayraktar <…> фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям (соседнему подразделению — прим. URA.RU) был сбит буквально вчера», — рассказал «Кум» в беседе с РИА Новости. Ранее офицер Вооруженных сил России назвал беспилотники Bayraktar целью «для начинающих». По словам военнослужащего, в начале СВО было сбито множество «Байрактаров» российскими комплексами. Также стало известно, что на Украине началось строительство завода по производству данных беспилотников. Один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar был сбит на Кинбурнской косе. Об этом сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным «Кум». «На нашем направлении одни из последних использовались „Байрактары“. Bayraktar <…> фиксировал перемещение личного состава, мог на дальнем расстоянии видеть наши передвижения. И благодаря соседям (соседнему подразделению — прим. URA.RU) был сбит буквально вчера», — рассказал «Кум» в беседе с РИА Новости. Ранее офицер Вооруженных сил России назвал беспилотники Bayraktar целью «для начинающих». По словам военнослужащего, в начале СВО было сбито множество «Байрактаров» российскими комплексами. Также стало известно, что на Украине началось строительство завода по производству данных беспилотников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям