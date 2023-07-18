Энергетики Югры потратили миллионы рублей на освещение в Пыть-Яхе

Компания «ЮТЭК—Региональные сети» заменила более двух тысяч уличных светильников в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа. Начальник управления инженерной инфраструктуры «ЮТЭК-Пыть-Ях» Федор Феофилактов сообщил, что в развитие уличного и внутриквартального освещения за полгода вложено свыше 45 млн рублей.
Энергетики подвели предварительные итоги сотрудничества с администрацией Пыть-Яха в рамках концессионного соглашения, заключенного в январе 2023 года. «Практически все морально устаревшие ртутные и натриевые светильники заменены на современные светодиодные. В городе в буквальном смысле сразу стало светлее. В общей сложности это 2010 светильников и 334 торшерные лампы. Новое оборудование позволит более чем вдвое снизить потребление электроэнергии на освещение улиц Пыть-Яха», — рассказал URA.RU Федор Феофилактов.
Местные власти передали энергетикам на обслуживание объекты освещения на 87 участках, 2 420 уличных светильников, а общая протяженность сетей наружного освещения составила почти 63 километра.
Первое концессионное соглашение на обслуживание объектов уличного освещения компания «ЮТЭК-Региональные сети» заключила с администрацией Лангепаса в конце 2019 года сроком на 15 лет.
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